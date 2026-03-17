Simularea Evaluării Național a fost susținută cu succes în județul Sălaj. Examenul a fost marcat de solidaritatea profesorilor față de elevi.

Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) Sălaj a gestionat cu succes desfășurarea probelor scrise din cadrul Simulării Evaluării Naționale 2026, oferind un semnal de stabilitate într-un context educațional provocator. Deși existau temeri privind posibile blocaje, mobilizarea de la nivelul județului a demonstrat că interesul elevilor rămâne prioritatea zero: toate cele 20 de centre de examen au funcționat impecabil, fără proteste sau întreruperi.

Dincolo de cifre, reușita acestui demers se datorează cadrelor didactice din județ. În ciuda nemulțumirilor sistemice, profesorii sălăjeni au ales să fie alături de absolvenții clasei a VIII-a, asigurând desfășurarea probelor în condiții optime. „A fost un efort comun, iar dascălii au dovedit, încă o dată, că sunt de partea elevilor”, au transmis surse din mediul educațional local.

La proba scrisă de Matematică, s-au prezentat 1.730 de elevi dintr-un total de 1.980 înscriși. Deși s-au înregistrat 250 de absențe, examenul s-a desfășurat într-o atmosferă de corectitudine deplină, nefiind raportată nicio tentativă de fraudă.

ISJ Sălaj „a rezolvat” astfel ecuația complexă a organizării, reușind să mențină unitățile de învățământ deschise și funcționale în toate punctele cheie ale județului.

„Vreau să le mulțumesc, în primul rând, colegilor mei, profesorii din întreg județul Sălaj. Într-un moment în care dialogul și stabilitatea sunt esențiale, aceștia au dat dovadă de o maturitate profesională remarcabilă și au ales să fie, înainte de toate, alături de elevi. Faptul că în toate cele 20 de centre din județ simularea s-a desfășurat fără niciun blocaj este dovada clară că am reușit să găsim calea spre un echilibru necesar. Pentru absolvenții noștri de clasa a VIII-a, acest examen este un prag emoțional și tehnic important, iar noi, ca inspectorat și corp didactic, am avut datoria morală de a le asigura un mediu calm și sigur. Am demonstrat astăzi că, în Sălaj, educația rămâne un efort de echipă între instituție și dascăli, având mereu viitorul elevului ca punct central.”, a transmis pentru Sălăjeanul Info Gheorghe Bancea, inspectorul general școlar al județului Sălaj.

Simularea se va încheia mâine, 18 martie, cu proba la Limba și literatura maternă, sub aceleași auspicii de colaborare între inspectorat, școli și personalul didactic.