Ministerul Educației a lansat modelele oficiale de subiecte pentru absolvenții clasei a VIII-a și pentru candidații la examenul de Bacalaureat. Materialele, concepute de Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare, sunt deja accesibile online, oferindu-le elevilor structura clară a testărilor și un calendar predictibil pentru probele scrise și evaluarea competențelor.

Un pas important pentru elevii aflați în ani terminali, care încep să pregătească intensivă pentru examenele de final de ciclu. Ministerul Educației anunțat publicarea modelelor de subiecte destinate absolvenților de gimnaziu care vor susține Evaluarea Națională, precum și pentru liceenii care se pregătesc pentru examenul de Bacalaureat. Seturile de antrenament au fost elaborate de Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare și sunt disponibile pe platforma oficială subiecte.edu.ro, în fiecare categorie de candidați beneficiază de secțiuni dedicate pentru consultarea structurilor testelor.

Calendarul oficial stabilește reguli și termene clare pentru ambele examene. Pentru absolvenții clasei a VIII-a, emoțiile probelor scrise sunt programate în luna iunie. Sesiunea debutează pe 22 iunie cu proba la Limba și literatura română, fiind urmată pe 24 iunie de testare la Matematică. Ultima probă scrisă, cea la Limba și literatura maternă, este fixată pentru date de 25 iunie. Primele rezultate vor fi aduse la cunoștința candidaților pe 30 iunie. Ulterior, în intervalul cuprins între 30 iunie și 2 iulie, elevii au dreptul de a solicita vizualizarea lucrărilor și de a depune contestații, urmând ca ierarhia finală și notele definitive să fie publicate pe 7 iulie.

Pentru candidații la examenul de Bacalaureat, structura anului aduce o nouătate organizatorică, prin devansarea evaluării competențelor în primăvară. Astfel, primele verificări încep în luna aprilie, când între 12 și 14 aprilie se vor desfășura probele de comunicare orală la Limba română, urmate între 14 și 16 aprilie de cele la Limba maternă. Competențele lingvistice într-o limbă de circulație internațională vor fi testate în intervalul 19-21 aprilie, în timp ce evaluarea competențelor digitale se va derula între 21 și 23 aprilie.

Probele scrise ale examenului de maturitate sunt programate să se desfășoare la mijlocul lunii iunie. Maratonul începe pe 14 iunie cu examenul la Limba și literatura română. Pe 15 iunie va avea loc proba obligatorie a profilului, iar pe 17 iunie candidații vor susține proba la alegere a profilului și specializării. Sesiunea scrisă se încheie pe 18 iunie cu proba la Limba și literatura maternă, destinată elevilor din partea minorităților naționale. Notele inițiale vor fi afișate pe 23 iunie, până la ora 12:0. În aceeași zi, între orele 14:00 și 18:00, precum și pe zilele lor de 24 și 25 iunie, se pot depune contesta și cere vizualizarea lucrărilor. Tabloul complet al rezultatelor finale va fi publicat pe 1 iulie, după soluționarea tuturor plângerilor.