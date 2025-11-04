Comisia de Formula 1 din cadrul Fedetației Internaționale de Automobilism va discuta o modificare semnificativă a regulamentului, care ar putea intra în vigoare chiar de la începutul sezonului 2026.

De obicei, piloții pornesc cu pneurile mai rapide, apoi le folosesc pe cele mai dure sau folosesc pneurile opuse la start, urmând ca mai apoi să le folosească pe cele moi pentru a recupera timpul pierdut.

Conform uneia dintre propuneri, fiecare pilot ar trebui să utilizeze toate cele trei compoziții de anvelope uscate Pirelli în timpul unei curse, impunând o strategie cu minimum două opriri, conform sursei citate.

Această schimbare nu vizează specificațiile tehnice ale monoposturilor, ci modul în care se desfășoară cursele. Ideea este ca, începând cu 2026, în cursele pe uscat, piloții să fie obligați să utilizeze toate cele trei tipuri de anvelope pentru asfalt uscat, ceea ce, practic, îi va forța să efectueze două opriri la boxe pe parcursul unei curse.

În plus, durata maximă a unui stint va fi limitată la 45% din distanța totală a cursei. Astfel, se va preveni situația în care un pilot ar putea efectua ambele schimburi de anvelope la o intrare timpurie a mașinii de siguranță, pentru a rula apoi până la final fără alte opriri la boxe, potrivit sportal.bg.

Formula 1 a avut deja două exemple în care piloții au fost obligați să efectueze mai mult de o oprire. Primul a fost în Qatar, în 2023, când preocupările legate de siguranța anvelopelor au limitat fiecare stint la maximum 18 tururi, iar piloții au fost nevoiți să facă trei schimburi de anvelope pe circuitul „Lusail”.

Mai devreme în acest an, pentru Marele Premiu al Principatului Monaco, a fost introdusă o regulă specială care impunea două opriri la boxe, regulă ce va fi cu siguranță aplicată și anul viitor în Principat.

După cursa de la Baku, pilotul de la Red Bull a vorbit despre posibilitatea de a fi introduse obligatoriu minimum două opriri în timpul curselor.

„Ceea ce încercăm să facem este să îmbunătățim spectacolul. Și cred că două opriri sunt mai bune pentru spectacol, deoarece oferă mai multă imprevizibilitate. Dar nu poți obliga pe nimeni, decât dacă acceptăm că două opriri la boxe sunt prevăzute în regulament”, a declarat Max Verstappen, potrivit autosport.com.

Max Verstappen și-a crescut șansele de a cuceri al cincilea titlu consecutiv de campion mondial în Formula 1.

Pe primul loc în clasamentul piloților din luna aprilie până în prezent, Oscar Piastri nu a terminat pe podium Marele Premiu al Mexicului. Acesta s-a clasat abia pe locul 5, în timp ce Max Verstappen a terminat pe locul 3.

Lando Norris (McLaren) a fost cel care a câștigat MP al Mexicului, fiind urmat de Charles Leclerc (Ferrari).

Astfel, lupta la titlu între Lando Norris, Oscar Piastri și Max Verstappen s-a dinamizat, cu patru Grand Prix-uri înainte de finalul sezonului.