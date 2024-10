Răzvan Burleanu a vorbit despre regulamtul de licențiere al cluburilor și de sustenabilitate financiară,în ședința Comitetului Executiv al Federației Române de Fotbal . Acesta a anunțat modificări majore pentru licențierea cluburilor

Modificări majore pentru regulamentul de licențiere al cluburilor au fost anunțate în ședința Comitetului Executiv al Federației Române de Fotbal, de președintele Federației Române de Fotbal, Răzvan Burleanu.

„Principalul subiect dezbătut a fost regulamentul de licențiere al cluburilor și de sustenabilitate financiară. Avem un termen limită final pentru luna octombrie, astăzi s-a aflat doar în primă dezbatere, urmând ca pe 24 octombrie să-l putem aproba. Sunt 2 tipuri de modificări, pe de o parte modificări impuse de UEFA, care și-a modificat propriul regulament și suntem obligați să ne aliniem, dar avem și modificări inițiate de FRF.

Un element de noutate pe care-l vom regăsi în sistemul de licențiere face referire la obligativitatea cluburilor care aplică pentru licența UEFA de a avea o strategie de sustenabilitate și de mediu. În lipsa acestei strategii practic vom asista la un refuz de licență UEFA. Din acest punct de vedere stăm foarte bine, noi deja avem o implementare similară în propriile regulamente și există o relație foarte apropiată cu cluburile mai ales că noi ca și Federație ne-am asumat lideri și în această zonă de sustenabilitate. Această modificare adusă de UEFA să nu impacteze major cluburile noastre.

O a doua modificare dezbătută este legată de programul de dezvoltare a sectorului de copii și juniori care urmează să fie verificat de acum înainte și la licențiere. În momentul de față vom avea această modificare și la licențiere.

Un alt subiect este legat de o creștere progresivă în ceea ce privește investițiile în centrurile de copii și juniori. În acest sezon ajungem la 7,5% după ce în sezonul precedent am fost la 6,5%. Un alt subiect este cel legat de creșterea numărului de echipe de juniori pentru cluburile de Liga 2 care aplică pentru licența de Liga 1 din urmărorul sezon. Cluburile de Liga 2 până acum erau obligate să aibă 5 echipe de juniori, din următorul sezon vor fi obligate să aibă 8.

O altă direcție în ceea ce privește sistemul de licențiere este legată de licențele specifice antrenorilor care lucrează la nivelul de copii și juniori. Suntem prima Federație din Europa Centrală și de Est care a început implementarea acestor licențe chiar din această vară. Licența de juniori care se aplică pentru categoria U11-U15, o implementăm împreună cu Federația din Elveția. Iar la categoria cealaltă de U16-19, lucrăm alături de Federația din Belgia”, a declarat Răzvan Burleanu.

„Practic în martie 2025 se va controla ca fiecare club care aplică pentru licența de Liga 1 să aibă cel puțin un antrenor licențiat pe cele două categorii de vârstă. Practic, la nivelul fiecărei academii va trebui să întâlnim cel puțin doi antrenor licențiați.

O altă modificare face referire la dovada plăților, astfel încât să ne aliniem cu digitalizarea, dar și în același timp să reducem numărul spețelor care se află în dezbatere la comisiile juridicționale. Nu se vor mai considera de acum înainte documente relevante plățile care nu sunt efectuate prin virament bancar, deci practic se elimină plățile cash.

O altă prevedere care la fel ține de o implementare ca urmare a intervenției UEFA de acum 2 ani, suntem în anul 2 de implementare, astfel încât regula în acest an privind costurile cu echipa, acest lucru se referă la jucători, staff tehnic, dar și amortizarea sumelor de transfer, plus costurile cu agenții, nu mai poate depăși 80% din veniturile de exploatare. În sezonul precedent am fost la 90%. În sezonul următor ne vom afla la 70%.

Acest lucru va sprijini cluburile să aibă o stabilitate financiară și să evităm pe viitor diferite derapaje care să ducă la insolvența cluburilor sau falimentul. În momentul de față lucrurile stau foarte bine, astfel încât nu ne așteptăm să avem mari dificultăți.

Trec la un alt subiect, cel legat de o solicitare venită din partea clubului CFR Cluj în ceea ce privește art. 12, alin. 4, unde ne referim la data limită pentru care poate fi reprogramat un meci amânat. Până acum regulamentul s-a modificat de mai multe ori, inclusiv sistemele competiționale. Până acum un meci amânat se putea pâna la finalul turului sau returului. Ținând cont că avem o competiție cu campionat regular, play-off și play-out, și nu doar la nivelul Ligii 1, regulamentul de astăzi a luat în considerare și această propunere și se modifică. Astfel, jocurile oficial amânate trebuie să se dispute înaintea ultimei etape a fazei respective, ”a mai declarat Răzvan Burleanu.