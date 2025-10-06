Ministerul Educației a publicat Ordinul nr. 6.423/2025, care stabilește modul de organizare și desfășurare a orelor remediale, responsabilitățile cadrelor didactice, părinților și directorilor și reguli clare pentru participarea elevilor.

Reglementarea care stabilește modul de organizare și desfășurare a orelor remediale, detaliază modul de derulare a noilor ore introduse prin Legea Bolojan, denumite „Programul ÎR”, și definește responsabilitățile cadrelor didactice , părinților și directorilor în aplicarea acestora.

Conform metodologiei, fiecare învățător sau profesor din învățământul primar trebuie să organizeze două ore de învățare remedială pe săptămână. Aceste ore completează programul școlar obligatoriu și sunt destinate tuturor elevilor, participarea fiind prevăzută în regulament.

Scopul acestor activități este de a sprijini elevii în consolidarea, recuperarea sau aprofundarea competențelor dobândite la clasă.

Grupele sunt formate, de regulă, din 6–12 elevi, dar metodologia permite ajustarea numărului de participanți în funcție de necesități și poate include copii din clase diferite. Sesiunile remediale se desfășoară de două ori pe săptămână, înainte sau după programul obligatoriu, cu o durată standard de 45 de minute. Pentru clasa pregătitoare și clasa I, durata este între 30 și 35 de minute, restul timpului fiind dedicat jocurilor și activităților ludice.

Participarea elevilor se realizează fie prin solicitarea scrisă a părinților, fie la recomandarea profesorului. Dacă părintele nu depune o cerere, cadrul didactic poate înscrie copilul. Caracterul „benevol” al participării nu mai este prevăzut, ceea ce face ca Programul ÎR să fie obligatoriu, retragerea fiind posibilă doar prin cerere scrisă a părintelui: „Retragerea din Programul ÎR se poate face la cererea părintelui/reprezentantului legal, prin înștiințare scrisă a cadrului didactic.” (Art. 6 alin. 1). Cererile de înscriere sau retragere pot fi transmise și online: „Cererile de înștiințare/retragere în/din Programul ÎR se pot transmite și online, la o adresă electronică/prin intermediul unei platforme indicate/gestionate de către unitatea de învățământ” (Art. 6 alin. 2).

Participarea este gratuită, iar pentru aceste ore nu se acordă note. Totuși, profesorii trebuie să urmărească progresul elevilor și să informeze părinții despre eventualele absențe.

Prezența este înregistrată atât într-un catalog special pentru Programul ÎR, cât și în condica de prezență: „Prezența elevilor la Programul ÎR este urmărită de către cadrele didactice implicate în desfășurarea Programului ÎR. Absențele elevilor se consemnează într-un catalog special, aferent Programului ÎR” (Art. 7 alin. 2) și „Activitatea didactică desfășurată de personalul didactic de predare, încadrat în unitatea de învățământ cu contract de muncă pe perioadă determinată/nedeterminată, în cadrul Programului ÎR este consemnată în condica de prezență” (Art. 7 alin. 3).

Activitățile remediale sunt adaptate nivelului și nevoilor elevilor, vizând remedierea, consolidarea, aprofundarea sau extinderea cunoștințelor. Pentru clasele pregătitoare, accentul se pune pe comunicare orală, deprinderi de literație, pre-alfabetizare, competențe prematematice și dezvoltarea motricității.

Directorii școlilor au atribuții precise în supravegherea programului: aprobă grupele de elevi, verifică respectarea orarului, monitorizează direct desfășurarea activităților și organizează întâlniri periodice cu profesorii pentru evaluarea progresului și ajustarea intervențiilor acolo unde este necesar.