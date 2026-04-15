Elevii și profesorii se pregătesc pentru ultima sută de metri în școli. Modulul 5 aduce mini-vacanțe, dar și mari emoții pentru examenele naționale.

S-a terminat relaxarea pentru elevi! După vacanța de Paște, elevii revin în bănci pentru cel de-al cincilea și ultimul modul al anului școlar. Dacă pentru unii finalul de an înseamnă anticiparea vacanței de vară și câteva zile libere de la stat, pentru elevii claselor a opta și a douăsprezecea începe adevărata cursă contra cronometru. Evaluarea Națională și Bacalaureatul bat la ușă, iar programul este mai încărcat ca niciodată.

O ultimă revenire în bănci înainte de marea vacanță. Elevii au reînceput cursurile direct de la jumătatea săptămânii, intrând în cele nouă săptămâni decisive ale Modulului 5. Deși gândul tuturor zboară deja la vară, programul oficial vine cu reguli diferite, în funcție de clasă.

Primii care vor spune „adio” cursurilor sunt absolvenții. Elevii de clasa a douăsprezecea încheie anul pe 5 iunie, urmați pe 12 iunie de cei de clasa a opta. Pentru restul elevilor, cursurile durează până pe 19 iunie, excepție făcând liceele tehnologice, unde școala se prelungește până pe 26 iunie.

Totuși, acest ultim modul vine cu câteva „guri de aer”. Ziua Muncii, pe 1 mai, și Ziua Copilului, pe 1 iunie, creează punți ideale cu weekendul, oferindu-le elevilor mini-vacanțe binemeritate. Lor li se adaugă și data de 5 iunie, Ziua Învățătorului, o altă zi liberă înainte de asaltul final.

Dar pentru clasele terminale, emoțiile ating cote maxime. Calendarul este clar: înscrierea pentru Evaluarea Națională începe pe 10 iunie, iar pe 22 iunie se dă startul probelor scrise. Nici pentru liceeni nu este mai ușor: între 8 și 17 iunie sunt programate competențele la Bacalaureat, urmând ca testul suprem, probele scrise, să aibă loc între 29 iunie și 3 iulie.

Nici cei mici nu sunt uitați. Luna mai este luna evaluărilor pentru clasele a doua, a patra și a șasea. Deși rezultatele nu apar în catalog și au doar rol orientativ, testările vor măsura progresul micilor elevi în perioadele 12-15 mai, 19-21 mai și 26-28 mai.

Vacanța de vară, visul oricărui elev, începe oficial pe 20 iunie și va dura aproape trei luni, până pe 7 septembrie, când sunetul clopoțelului va anunța startul noului an școlar 2026-2027.

Indiferent că vorbim de emoțiile examenelor sau de nerăbdarea vacanței mari, acest ultim modul este testul final de rezistență pentru un an școlar intens, în care fiecare zi de studiu contează pentru nota finală.