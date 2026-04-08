Căpitanul lui Zalgiris Vilnius și mândria orașului Șimleu Silvaniei, Liviu Antal, a fost protagonistul unui moment neobișnuit în prima ligă din Lituania. În duminica Paștelui Catolic, tradițiile pascale au mutat „miza” de pe teren direct la tragerea la sorți.

Înainte de startul partidei dintre Zalgiris Vilnius și Kauno Zalgiris, disputată pe 5 aprilie, arbitrul a surprins pe toată lumea. În locul tradiționalei monede, acesta a adus un coș cu ouă roșii. Sălăjeanul nostru și căpitanul advers au ciocnit ouăle pentru a decide cine alege mingea sau terenul. Din păcate, oul lui Antal s-a spart primul, oferind astfel inițiativa adversarilor.

Deși momentul a fost unul festiv, partida nu a avut un deznodământ fericit pentru echipa șimleuanului, Zalgiris Vilnius fiind învinsă cu scorul de 0-3. Liviu Antal a fost titular și a evoluat timp de 67 de minute, echipa sa ocupând în prezent locul 4 în campionat.

Chiar și după acest rezultat, atacantul din Șimleu Silvaniei rămâne o legendă vie în Lituania. Recent, clubul din capitală i-a oferit prelungirea contractului până la finalul anului 2026, confirmând statutul său de piesă indispensabilă. Cifrele lui Antal sunt cu adevărat impresionante. Este cel mai bun marcator din istoria clubului Zalgiris și cel mai prolific marcator străin din istoria campionatului lituanian. Are la activ 106 goluri în 193 de apariții. A fost golgheterul campionatului în două rânduri (2018 și 2024) și a cucerit două titluri de campion.

Succesul din Țările Baltice este o continuare firească a unei cariere începute cu ambiție în județul Sălaj. Liviu Antal a cunoscut consacrarea deplină în fotbalul românesc la Oțelul Galați, unde a fost unul dintre oamenii de bază ai echipei care a uimit România în 2011, cucerind titlul de campion și Supercupa. Performanțele sale constante i-au adus mai târziu și titlul de golgheter al Ligii 1 în sezonul 2013-2014, pe când evolua pentru FC Vaslui, confirmându-și statutul de atacant de elită indiferent de echipa pentru care a jucat.

Chiar dacă de data aceasta norocul nu a fost de partea lui la „ciocnitul ouălor”, Liviu Antal continuă să fie cel mai important ambasador al fotbalului sălăjean peste hotare, scriind istorie meci de meci în tricoul alb-verde.