O zi istorică pentru infrastructura din Nord-Vestul țării. S-a deschis oficial circulația pe cei 12,24 kilometri ai Autostrăzii Transilvania, între localitățile Zimbor și Poarta Sălajului, eliminând definitiv calvarul traficului greu din satele sălăjene. La evenimentul de inaugurare au fost prezente autorități județene și naționale, printre care și deputatul Lucian Bode, cel care a deblocat din punct de vedere administrativ acest proiect de importanță strategică regională.

După ani întregi de așteptări, promisiuni și blocaje birocratice, Sălajul intră oficial pe harta autostrăzilor din România. Șoferii pot circula în regim de mare viteză pe noul lot dintre Zimbor și Poarta Sălajului, o investiție crucială finanțată prin Programul Transport. Această inaugurare extinde Autostrada Transilvaniei la un total de 144 de kilometri funcționali și aduce rețeaua națională la borna de 1.430 de kilometric.

Tronsonul de 12 kilometri a fost finalizat de constructorul român UMB și a presupus lucrări de o complexitate tehnică uriașă, incluzând cinci viaducte masive prin care s-a modelat relieful dificil al județului. Deschiderea traficului a fost posibilă doar prin darea în folosință concomitentă a nodului rutier de la Românași, elementul cheie care asigură conexiunea directă cu Drumul Național 1H și Drumul Județean 108 A, descărcând astfel fluxul auto în siguranță. Pentru comunitățile din Sânmihaiu Almașului, Zimbor și Românași, finalizarea proiectului înseamnă aer mai curat, liniște și reducerea drastică a accidentelor rutiere.

Prezent la tăierea panglicii, deputatul de Sălaj, Lucian Bode, a fost chestionat de reporterii Sălăjeanul Info cu privire la culisele administrative ale acestui șantier greu încercat și despre cele mai critice momente în care proiectul a riscat să eșueze.

Dincolo de reușita , provocările pe Autostrada Transilvania rămân majore. Atenția autorităților se mută acum pe tronsoanele vecine, în special pe lotul Zimbor – Nădășelu, unde lucrările complexe de deviere prin viaducte necesită un control riguros al calității pentru a evita noi întârzieri. Pentru Sălaj însă, inaugurarea acestui tronson reprezintă impulsul economic pe care întreaga comunitate de afaceri și locuitorii îl așteptau de mai bine de un deceniu.