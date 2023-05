Europarlamentarul Daniel Buda, președintele PNL Cluj, a fost prezent semnarea contractului pentru metroul Clujului, o investiție de 300 milioane de euro, finanțată prin PNRR.

La Cluj Napoca a fost semnat contractul pentru metroul Clujului, o investiție de 300 milioane de euro, finanțată prin PNRR. Proiectul Magistrala 1 de metrou Cluj este o linie de metrou ușor cu lungimea de 21,03 km, cu 19 stații subterane și un depou suprateran.

La eveniment au participat premierul României, domnul Nicolae Ionel Ciucă,europarlamentarul Daniel Buda, care este și președintele PNL Cluj, ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu și ministrul Afacerilor Interne, Nicolae Lucian Bode, secretarul general al PNL.

Acest prioect Este o investiție majoră pentru Cluj-Napoca, cel mai mare contract din cadrul Ministerului de Transporturi din ultimii 30 de ani.

Europarlamentarul Daniel Buda, membru PPE, a declarat:

”Premierul României, domnul Nicolae Ionel Ciucă, ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, s-au aflat la Cluj-Napoca cu prilejul semnării contractului pentru realizarea Magistralei 1 a metroului din Cluj-Napoca, cu o finanțare de 300 mil euro prin PNRR, și o valoare totală de aproximativ nouă miliarde de lei. Proiectul Magistrala 1 de metrou Cluj este o linie de metrou ușor cu lungimea de 21,03 km, cu 19 stații subterane și un depou suprateran, în tehnologie „rail” șină de cale ferată, cu o capacitate transport nominală/maximă la interval de 90 secunde: 15.200/21.600 pasageri / oră și sens (40 trenuri / oră și sens). Contractul este unul pentru un proiect „la cheie”, adică include toate lucrările necesare punerii în funcțiune a magistralei: structuri, tuneluri, finisaje, instalații și automatizare,

Este o investiție majoră pentru Cluj-Napoca, cel mai mare contract din cadrul Ministerului de Transporturi din ultimii 30 de ani. Felicitări administrației publice locale pentru încă un pas major făcut pentru comunitatea clujeană.

Fără sprijinul României și al Uniunii Europene acest proiect nu ar fi fost posibil!

Momentul istoric de ieri este dovada că printr-un efort comun al autorităților de la nivel central și local și prin intermediul fondurilor europene puse la dispoziție, fiecare proiect, oricât de ambițios, are șansa să contribuie la dezvoltarea României: Acest proiect este rezultatul eforturilor complementare dintre cele două niveluri de autoritate. Voi folosi acest proiect și acest eveniment pentru a promova încă o data modelul administrației care are încredere în potențialul propriu, care are încredere în sprijinul autorităților locale și iată, poate să demareze proiecte în sprijinul cetățenilor. Se deschid ușile către o cale care poate să reprezinte și pentru celelalte autorități locale un nivel de ambiție, un standard pe care trebuie să-l asigurăm cetățenilor pe întreg teritoriul României. La Cluj-Napoca, lucrurile se fac așa cum trebuie!” a declarat europarlamentarul Daniel Buda, membru PPE și președintele PNL Cluj.