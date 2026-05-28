Omagiu numismatic pentru „Zâna de la Montreal”. Banca Națională a României lansează începând de mâine în circuitul economic și colecționistic o serie specială de monede din aur, argint și tombac cuprat. Emisiunea marchează exact jumătate de secol de când marea noastră gimnastă, Nadia Comăneci, a obținut prima notă de 10 din istoria Jocurilor Olimpice. Monedele cu putere circulatorie au un tiraj extrem de limitat, sunt însoțite de certificate semnate de guvernatorul BNR și promit să devină rapid piese de rezistență pentru colecționarii din toată țara.

O performanță legendară a sportului mondial primește recunoașterea supremă din partea Băncii Naționale a României. BNR lansează o emisiune de colecție formată din trei monede de valori diferite, pentru a celebra 50 de ani de la momentul istoric în care Nadia Comăneci a uluit planeta la Jocurile Olimpice din Canada.

Designul pieselor combină elemente de grafică de o finețe rară. Aversul comun pentru variantele din aur, argint și tombac o înfățișează pe gimnastă la finalul exercițiului, alături de stema României și valoarea nominală corespunzătoare fiecărui metal. Reversul comun este o adevărată lecție de istorie sportivă, ilustrând-o pe Nadia în timpul exercițiului de la paralele inegale, alături de numărul de concurs, celebra notă de 1 afișată de tabela electronică și inscripțiile Montreal 1976.

Toate monedele sunt protejate în capsule speciale transparente și vin la pachet cu o broșură elegantă și certificate de autenticitate unice, semnate direct de guvernatorul băncii centrale și de casierul central. Broșurile sunt redactate în română, engleză și franceză, confirmând caracterul internațional al legendei românești.

Tirajele sunt foarte stricte, ceea ce va crește enorm valoarea de colecție în timp. S-au bătut doar 200 de piese din aur pur, o mie de piese din argint și două mii din tombac cuprat. Prețurile de pornire reflectă raritatea materialelor: moneda de aur costă 7.800 de lei, cea de argint se vinde cu 1.000 de lei, în timp ce varianta din tombac cuprat are un preț accesibil de 280 de lei.

Deși au putere circulatorie deplină pe teritoriul României, piesele sunt destinate exclusiv tezaurizării. Iubitorii de sport și numismatică le pot cumpăra fizic prin sucursalele regionale ale BNR, inclusiv prin cea mai apropiată sucursală din județul vecin, cea de la Cluj, iar instrucțiunile complete sunt deja publicate pe platforma oficială a Băncii Naționale.

Această emisiune monetară de excepție demonstrează că sacrificiul suprem, miile de ore de antrenament și efortul titanic depus de Nadia Comăneci dăinuie neclintite peste ani, amintind generațiilor prezente și viitoare că genialitatea sa de la Montreal a plasat definitiv România pe harta selectă a sportului mondial și a oferit țării noastre un ambasador etern, a cărui moștenire spirituală rămâne o sursă inepuizabilă de mândrie națională.