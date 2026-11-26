Oportunitate rară pentru colecționarii de motorsport. Echipa britanică McLaren scoate la licitație monopostul MCL41 destinat sezonului 2027 din Formula 1, înainte ca mașina să fie asamblată. Prețul estimat al bijuteriei tehnologice ajunge până la 11 milioane de dolari.

Casa de licitații RM Sotheby’s, renumită pentru vânzarea mașinilor istorice și de colecție, organizează în Abu Dhabi un eveniment exclusivist, în cadrul Collectors’ Week, pe insula Saadiyat. Vedeta licitației este chiar monopostul McLaren MCL41, modelul pregătit de echipa din Woking pentru sezonul 2027 al Campionatului Mondial de Formula 1, scos la vânzare înainte de a fi construit în întregime și înainte de a rula pe circuit.

Potrivit detaliilor oficiale oferite de organizatori și de McLaren Racing, câștigătorul licitației va avea privilegiul de a alege, înainte de startul producției efective, dacă șasiul achiziționat va fi cel pilotat în sezonul 2027 de Lando Norris sau de Oscar Piastri. Mașina va fi livrată complet funcțională, echipată cu unitatea de propulsie hibridă Mercedes AMG High Performance Powertrains în specificația anului 2027 și va purta grafica oficială din acel sezon competițional.

Din cauza regulamentelor stricte din Formula 1 privind protejarea proprietății intelectuale și prevenirea scurgerii de date tehnice confidențiale către echipele rivale, predarea efectivă a monopostului către noul proprietar este programată abia pentru ultimul trimestru al anului 2029. Până atunci, cumpărătorul va primi un model de expoziție nefuncțional. Ulterior, șasiul va putea fi pilotat în cadrul unor sesiuni demonstrative și evenimente de tip track day, cu suportul complet al unei echipe de ingineri și mecanici McLaren Racing, respectând toate normele impuse de constructor și de Federația Internațională de Automobilism.

Valoarea monopostului MCL41 este estimată între 9 și 11 milioane de dolari, adică aproximativ 8,2 – 10 milioane de euro. Pachetul include și o vizită la sediul McLaren Technology Centre din Woking, acces la lansarea oficială din 2027, întâlniri cu Zak Brown și pachete VIP la 2 Mari Premii, inclusiv la Monaco, precum și la cursele de 24 de Ore de la Le Mans și Indianapolis 500.

Inițiativa continuă un precedent stabilit în 2025, când McLaren a vândut la licitație monopostul MCL40A, destinat sezonului 2026, pentru suma de 11,48 milioane de dolari, echivalentul a 10,5 milioane de euro, marcând prima vânzare publică a unei mașini de Formula 1 înainte de a fi construită.