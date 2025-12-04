Senatorul Ninel Peia a anunțat că opoziția pregătește o moțiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan. Documentul este intitulat „România Nu Este de Vânzare – Un Guvern fără USR” și beneficiază deja de 119 semnături.

Senatorul Ninel Peia, din grupul Pace – Întâi România, a anunțat că opoziția pregătește o moțiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan.

Documentul, intitulat „România Nu Este de Vânzare – Un Guvern fără USR”, beneficiază deja de 119 semnături. De asemenea, deputatul Victor Ponta a confirmat pe Facebook că și-a pus semnătura pe moțiune.

”Am semnat, la Parlament, cu toată convingerea, Moţiunea parlamentarilor neafiliaţi intitulată „România nu este de vânzare – un guvern fără USR”!

Este vorba despre o iniţiativă a peste 22 de parlamentari care înţeleg pericolul la adresa României reprezentat de acapararea Statului (Externe, Apărare, Economie, Mediu, Radioul Public, companiile la care Statul este acţionar) de către gruparea numită USR – o grupare controlată şi dirijată de forţe externe şi care acţionează împotriva interesului naţional”, a transmis Victor Ponta pe pagina de socializare.

Acesta a precizat că inițiativa a fost concepută împreună de parlamentarii neafiliați și are scopul de a transmite clar și fără echivoc că vor susține orice guvern care va pune capăt influenței USR în România.

”Sunt convins că toţi parlamentarii PSD şi majoritatea absolută a celor de la PNL sunt de acord cu această iniţiativă – însă disciplina de partid îi împiedică să îşi exprime public aceste convingeri. Mesajul pentru poporul român este însă esenţial: există curajul de a începe bătălia cu această grupare antiromânească numită USR. Bătălia este dificilă şi de lungă durată, dar este esenţială pentru viitorul României. Propaganda externă şi internă are acum banii şi instrumentele instituţionale necesare pentru a susţine subjugarea ţării – însă lupta împotriva lor este o luptă legitimă pentru libertate, demnitate, prosperitate şi pentru viitorul naţional şi european al poporului român!”, afirmă Ponta.

Sorin Grindeanu, a afirmat că parlamentarii social-democrați nu vor susține moțiunea de cenzură inițiată de opoziție împotriva Guvernului Bolojan. El a subliniat că partidul și-a menținut decizia luată în forurile statutare de a rămâne parte a coaliției de guvernare și că aceasta nu s-a modificat.