Senatul a dezbătut și apoi a supus la vot o moțiune simplă depusă de partidul AUR împotriva ministrului Educației, Daniel David . Din 123 de senatori prezenți, doar 40 au votat „pentru”. 82 au votat „contra” și a fost și o abținere.

AUR îl acuză pe ministrului Educației, Daniel David, că a promovat un pachet de măsuri cu consecințe grave asupra sistemului educațional. Și de această dată a fost doar un simplu exercițiu parlamentar, mai mult de fațadă, deoarece moțiunea de cenzură a picat. Din 123 de senatori prezenți, doar 40 au votat „pentru”. 82 au votat „contra” și a fost și o abținere.

În plen a luat cuvântul și premierul Ilie Bolojan, pe timpul alocat PNL, care l-a susținut pe Daniel David.

„Deciziile nu țin neapărat de Ministerul Educației, ci de deciziile coaliției. Fiecare sumă care este economistă este o resursă pe care România nu o plătește. Nu se va mai preda 16 ore sau 18, ci se va preda 20. Suntem într-o medie europeană. O țară care trăiește pe datorie vreți să rămână cu normele de predare cele mai de jos?”, a întrebat Ilie Bolojan opoziția.

La rândul său, Daniel David a transmis:

„Nu am pretenția ca sunt cele mai bune practici, într-o situație de criză nu se poate. Măsurile luate sunt măsuri care se regăsesc în diverse practici europene”, a spus ministrul Educației.

Legat de mărirea normei didactice cu două ore, Daniel David arată că, este o creștere pe săptămână, nu pe zi, și că dacă nu era o situație de criză, nu ar fi existat această măsură. În plus, ministrul a oferit și exemple de țări cu o normă didactică de 20 de ore sau mai mare, precum Franța, Spania sau chiar Ungaria, unde sunt 26 de ore pe săptămână.

Semnatarii moţiunii deplâng, de asemenea, reducerea fondului pentru burse şi situaţia elevilor din mediul rural, care sunt obligaţi să parcurgă distanţe mari pentru a ajunge la şcoală, ceea ce ar putea creşte riscul abandonului şcolar.