Comitetul Olimpic German a ales orașul München drept candidatul oficial al țării pentru găzduirea unei viitoare ediții a Jocurilor Olimpice de vară. Proiectul, susținut puternic de guvernul federal și validat de cetățeni, vizează edițiile din 2036, 2040 sau 2044, având ca punct central simbolic celebrarea a 50 de ani de la reunificarea Germaniei.

Visul olimpic reînvie în Germania, iar orașul ales să poarte această torță a speranței este München. Comitetul Olimpic German a anunțat decizia istorică de a desemna această metropolă drept candidata oficială a țării pentru găzduirea Jocurilor Olimpice de vară. Comitetul Olimpic German a avut de ales între două proiecte puternice: cel al orașului München și cel al zonei Köln/Rin-Ruhr. În final, votul s-a oprit asupra orașului bavarez, o localitate cu o adâncă expertiză olimpică, care a mai găzduit Jocurile Olimpice în urmă cu mai bine de jumătate de secol, în anul 1972.

Semnul clar că această candidatură se bucură de o implicare politică la cel mai înalt nivel guvernamental a fost oferit chiar de modul în care s-a făcut anunțul oficial. Președintele Republicii Federale Germania a fost cel care a transmis vestea cea mare la Baden-Baden, într-un cadru solemn, în prezența lui Thomas Bach, fostul președinte al Comitetului Olimpic Internațional.

Din punct de vedere logistic, proiectul orașului München este extrem de pragmatic și sustenabil. El este centrat în special în jurul Parcului Olimpic din nordul orașului, o moștenire valoroasă a Jocurilor din 1972, care se află deja într-un proces de renovare extinsă programat să dureze mai mulți ani. Pe lângă acest parc legendar, centrul orașului și restul zonei metropolitane München sunt, de asemenea, puternic implicate în planurile de organizare. Spre deosebire de încercările anterioare ale Germaniei, acest proiect se bucură de un sprijin popular masiv. În toamna anului 2025, orașul München a organizat o consultare publică de succes, obținând un sprijin larg. Acest rezultat aduce o imensă gură de oxigen, în condițiile în care două dintre cele trei candidaturi olimpice germane anterioare, mai exact München 2022 pentru Jocurile de iarnă și Hamburg 2024 pentru cele de vară, fuseseră complet blocate de referendumuri locale în care cetățenii votaseră împotrivă.

Acum, ochii tuturor sunt ațintiți spre calendarul Comitetului Olimpic Internațional. La sfârșitul anului 2028, CIO va desemna una sau mai multe așa-numite „gazde preferate”. Aceste orașe selectate vor trebui să ofere o serie de garanții guvernamentale și financiare stricte, înainte ca oficialii internaționali să ia o decizie finală, programată undeva la mijlocul anului 2029.

Din perspectivă istorică, aceasta reprezintă a 8-a oară când Germania își depune candidatura pentru organizarea unei ediții de vară. Ultima competiție de acest fel desfășurată pe teritoriu german a fost chiar cea din München 1972, o ediție marcată însă în memoria colectivă de teribilul atentat terorist asupra delegației israeliene din Satul Olimpic.

În ciuda opțiunilor deschise pentru 2036 sau 2044, Ministrul Sportului, Ronald Rauhe, a subliniat că autoritățile ar saluta cu prioritate o candidatură germană pentru Jocurile din anul 2040, deoarece această dată coincide cu un moment de o importanță istorică copleșitoare. În anul 2040 se vor împlini exact 50 de ani de la reunificarea Germaniei. Oficialul a declarat pentru agenția de presă că acesta ar fi momentul ideal pentru a transmite lumii un semnal puternic de unitate, care se aliniază perfect cu valorile de pace ale Jocurilor Olimpice. Ca un copil al Berlinului care a trăit direct dărâmarea zidului în școală, Rauhe consideră că spiritul olimpic poate demonstra din nou cum două grupuri separate pot redeveni o singură comunitate puternică.

Indiferent care va fi anul ales în final de forul internațional, demersul Germaniei reprezintă mai mult decât o competiție sportivă, fiind o încercare matură a unei națiuni de a demonstra că infrastructura istorică poate fi revitalizată sustenabil și că sportul de înalt nivel are puterea unică de a vindeca traumele trecutului și de a uni societatea în jurul valorilor de solidaritate și pace.