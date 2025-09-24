Mustul, o băutură dulce și aromată, apreciată de foarte mulți oameni, ascunde un risc serios pentru sănătate : pericolul de intoxicație cu dioxid de carbon în timpul fermentației.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Porolissum” al județului Sălaj atrage atenția asupta unui pericol de sezon: fermentația mustului.