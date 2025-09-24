Mustul, o băutură dulce și aromată, apreciată de foarte mulți oameni, ascunde un risc serios pentru sănătate : pericolul de intoxicație cu dioxid de carbon în timpul fermentației.
Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Porolissum” al județului Sălaj atrage atenția asupta unui pericol de sezon: fermentația mustului.
”Toamna, anotimpul recoltei bogate, aduce cu sine unul dintre cele mai vechi și îndrăgite obiceiuri românești: culesul strugurilor. Din roadele viei se obține mustul, o băutură dulce și aromată, apreciată de foarte mulți oameni. Totuși, în spatele gustului plăcut se ascunde un risc serios pentru sănătate – pericolul de intoxicație cu dioxid de carbon în timpul fermentației.
Fermentarea strugurilor are loc de obicei în vase mari, iar în acest proces se degajă cantități mari de dioxid de carbon. În spații închise și prost ventilate, precum beciurile sau magaziile, oxigenul se consumă rapid, iar gazul acumulat poate deveni letal. Dioxidul de carbon nu are miros și nici culoare, iar odată inhalat afectează organismul pe nesimțite. Primele simptome apar brusc, iar în concentrații ridicate poate surveni decesul în doar câteva minute.
Pentru a evita cazurile de intoxicaţie cu dioxid de carbon pe timpul fermentării mustului, pompierii recomandă următoarele măsuri esențiale de prevenire.
- nu lăsați mustul la fermentat în încăperi închise sau fără aerisire;
- evitați să intrați în spațiile unde fierbe vinul, dacă nu există ventilație corespunzătoare;
- anunțați întotdeauna pe cineva înainte de a intra într-un beci sau într-o cameră cu recipiente la fermentat;
- testați nivelul de oxigen aprinzând o lumânare – dacă aceasta se stinge, aerul nu este respirabil;
- nu încercați să salvați o persoană intoxicată fără echipament de protecție, pentru că riscați să deveniți la rândul dumneavoastră victimă;
- în situații de urgență, sunați imediat la 112.
Prin respectarea acestor reguli simple, bucuria mustului și a tradiției toamnei poate fi trăită în siguranță, alături de familie și prieteni.”
