CFR Cluj a anunţat oficial despărţirea de Adrian Mutu. Fostul atacant al Fiorentinei şi-a dat demisia din funcţia de antrenor al formaţiei ardelene, după eliminarea ruşinoasă din Cupa României, 0-4 contra Corvinului Hunedoara.

„Mi-am dat demisia de la CFR Cluj! M-am gândit toată noaptea, nu pot să trec peste această umilință. Eu am o altă mentalitate, una de învingător. Demisia mea este de la ora 11:00 dimineața pe biroul președintelui de la CFR Cluj, Cristi Balaj. Aștept s-o aprobe și domnul Varga și ne strângem mâinile. A fost o umilință prea mare, peste care eu, care am un caracter de campion, pur și simplu nu pot să trec. Îmi doresc să facă performanță în continuare CFR-ul, dar e greu în aceste condiții, pe care le-ați văzut și dumneavoastră. E vorba despre evoluția pe care am avut-o în meciul împotriva Corvinului, dar mai ales despre lipsa de atitudine care a existat. Deci, oficial, pot spune că mi-am înaintat demisia! Îmi pare foarte rău de această situație, dar eu, Adrian Mutu, am stat și m-am gândit toată noaptea și pur și simplu nu pot accepta așa ceva”, a transmis Adrian Mutu.

“În urma eliminării din Cupa României, conducerea clubului CFR 1907 Cluj a acceptat astăzi demisia înaintată de către antrenorul Adrian Mutu”, se arată pe site-ul oficial al grupării clujene.