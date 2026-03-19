La 50 de ani de la momentul istoric de la Montreal, Nadia Comăneci a revenit în centrul atenției continentale, de data aceasta pe scena politică a Europei. Sub cupola Parlamentului European, „Zeița de la Montreal” a condus o delegație de campioni români într-un demers vital: transformarea sportului într-o prioritate bugetară a Uniunii Europene.

Nadia Comăneci a fost „vocea de aur” la Parlamentul European. Putem considera că, alături de ea, 40 de medalii olimpice cer investiții reale în viitorul sportului.

Conferința ”Valori europene și excelență: Moștenirea Nadiei Comăneci, după 50 de ani” a fost mai mult decât un moment de celebrare a trecutului. Vorbind liber în română și engleză, Nadia a transmis un mesaj pragmatic despre viitor: excelența nu poate supraviețui fără o bază solidă și investiții constante.

Alături de Nadia, în Parlamentul European s-au aflat mari campioni ai României, formând un grup simbolic cu un palmares impresionant de 40 de medalii olimpice. Mesajul lor a fost unitar: performanța nu trebuie să mai fie o „excepție” sau rodul norocului individual, ci rezultatul unui sistem bine finanțat.

Principalele puncte susținute la Bruxelles:

-Investiția de la bază: Sportul trebuie susținut acolo unde copiii fac primii pași, pentru a asigura o formare sănătoasă și corectă.

-Bugetul UE: În contextul pregătirii viitorului buget al Uniunii Europene, campionii au cerut alocarea unor fonduri mai consistente pentru sport, considerat un pilon esențial al valorilor europene.

-Rolul educativ: Nadia a subliniat că sportul nu formează doar atleți, ci caractere, fiind un instrument indispensabil în educația tinerelor generații.

Sub cupola Parlamentului European, într-un moment încărcat de emoție și simbolism, Nadia Comăneci a transformat celebrarea carierei sale într-un manifest pentru viitorul sportului. Conferința „Valori Europene și Excelență: Moștenirea Nadiei Comăneci, după 50 de ani” a fost scena pe care marea campioană a pledat pentru investiții reale, pornind de la propria experiență de viață.

În fața liderilor europeni și a unei delegații de elită a sportului românesc — posesori a 40 de medalii olimpice — Nadia a vorbit liber, rememorând începuturile drumului său spre perfecțiune, drumul parcurs de la fetița de șase ani la simbolul global

„N-am știut, până la șase ani, când am intrat într-o sală de gimnastică pentru prima dată, că ani mai târziu ne vom întâlni cu toată lumea, cu cei care sunt lideri în ceea ce fac”, și-a început ea discursul, subliniind puterea transformatoare a sportului.

Nadia a evocat imaginea „micuței fetițe de șase ani”, înarmată cu o „mică încăpățânare de a descoperi” și cu acel curaj rar de a păși pe drumuri necunoscute. Pentru ea, gimnastica a fost vehiculul care a creat „cercul” în care ne aflăm astăzi: „Sportul este cel care ne-a conectat pe toți”.

Iar apelul ei pentru viitor a fost unul simplu, scurt și ferm: „performanța nu trebuie să fie o excepție”

Dincolo de nostalgie, mesajul transmis la Bruxelles a fost unul extrem de pragmatic. Campionii prezenți au subliniat că moștenirea sportivă nu poate supraviețui fără resurse.

„Fără investiții, performanța rămâne o excepție” este mesajul transmis la unison în Parlamentul European.

Concluzia delegației române la Bruxelles a fost un semnal de alarmă: moștenirea lăsată de Nadia Comăneci trebuie onorată prin acțiuni concrete. Într-un an care îi poartă simbolic numele, marea gimnastă a demonstrat că spiritul de campion se manifestă acum prin lupta pentru drepturile generațiilor care vin din urmă.