O jumătate de secol de la primul 10 perfect din istoria gimnasticii mondiale aduce o sărbătoare uriașă în Canada. Legendara Nadia Comăneci revine la Montreal, locul unde, la doar 14 ani, rescria complet codul de punctaj al Jocurilor Olimpice de vară din 1976. „Zeița de la Montreal” a confirmat oficial participarea la evenimentele aniversare din Quebec printr-un mesaj video emoționant, transmis în limba franceză. Campioana a subliniat că orașul canadian ocupă un loc special în inima sa și că nu ar rata această sărbătoare pentru nimic în lume.

Organizatorii au pus în valoare un fenomen sociologic fascinant apărut în perioada de vârf a „Nadiamaniei”, între anii 1976 și 1978. Succesul fulminant al gimnastei noastre a declanșat atunci un val masiv de botezuri, numele Nadia devenind extrem de popular în Canada. În prezent, în Quebec trăiesc aproximativ 1.800 de femei cu acest nume. Dintre toate cele înscrise pe site-ul oficial Montreal Olympique, cincizeci de câștigătoare vor fi selectate prin tragere la sorți pentru a o întâlni personal pe marea campioană.

Comitetul Olimpic Canadian a pregătit un program dens pentru a demonstra că moștenirea istorică este mai vie ca niciodată. Jubileul va include un concert aniversar în afara Stadionului Olimpic, unde rapperul Loud va cânta o piesă compusă special pentru acest moment. Deși arena principală se află în renovare pentru înlocuirea acoperișului, Parcul Olimpic rămâne deschis pentru turiști cu expoziții și tururi ghidate.

Atmosfera va fi completată de competiții sportive de elită, precum selecțiile naționale de natație și Cupa Mondială de sprint canoe. Pentru români, prezența Nadiei la Montreal reprezintă o reconfirmare a valorii universale a sportului românesc, care a reușit să ofere un nume unei întregi generații de femei de peste ocean.

Pentru românii de pretutindeni, evenimentul din această vară demonstrează că performanța istorică a Nadiei Comăneci rămâne un simbol etern al perfecțiunii, capabil să unească oameni și să trezească emoții vii chiar și după 50 de ani.