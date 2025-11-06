Fost premier și lider al Partidului Social Democrat, Adrian Năstase, a anunțat că va participa la viitorul Congres al PSD. Într-un mesaj publicat recent pe blogul său, Năstase subliniază importanța acestui moment pentru consolidarea partidului și conturarea unei viziuni coerente pentru România.

Adrian Năstase a explicat în detaliu rațiunea implicării sale în Congresul PSD, subliniind atât importanța politică, cât și cea morală a deciziei sale. El consideră că partidul traversează o etapă critică, care necesită implicarea tuturor membrilor săi pentru a păstra relevanța în viața politică a țării.

„Participarea mea la Congresul PSD nu este doar un gest politic, ci o decizie de conștiință. Simt că trăim un moment important pentru partid și, mai ales, pentru România. Este timpul să redăm Partidului Social Democrat forța și claritatea care l-au făcut, de-a lungul istoriei, un pilon al stabilității și al echilibrului social”, a transmis Adrian Năstase pe blogul său.

Potrivit fostului premier, implicarea activă la Congres nu reprezintă doar un semnal pentru colegii de partid, ci și o oportunitate de a contura direcțiile strategice pentru viitor, atât pentru PSD, cât și pentru întreaga societate românească.

Năstase subliniază că PSD are nevoie de o reorganizare ideologică profundă, care să pună în centrul activității politice valorile fundamentale ale partidului. Această refondare nu se rezumă la un simplu schimb de formă sau la sloganuri, ci presupune reconectarea cu misiunea istorică a partidului.

„Cred cu tărie că PSD are nevoie de o refondare ideologică reală — nu doar de o schimbare de formă, ci de o reașezare a valorilor sale fundamentale în centrul acțiunii politice. Trebuie să redescoperim esența noastră: un partid al oamenilor, al solidarității, al echității și al demnității”, a subliniat fostul lider al Partidului Social Democrat.

În mesajul său, Năstase subliniază importanța unui dialog între generații, considerând că experiența liderilor de ieri trebuie completată de energia și perspectiva tinerilor, pentru ca PSD să rămână un actor relevant și adaptat realităților contemporane.

„Dar, mai presus de toate, PSD trebuie să fie partidul tuturor generațiilor — un loc unde experiența se întâlnește cu energia tinerilor, unde trecutul se leagă firesc de viitor, iar dialogul dintre generații devine motorul progresului”, a completat Năstase.

Fostul premier accentuează nevoia ca acțiunile politice ale PSD să fie orientate către reducerea disparităților sociale și economice dintre regiuni. El subliniază că dezvoltarea echilibrată a țării necesită politici coerente și proiecte care să includă toate comunitățile.

„În ultimii ani, am văzut cum disparitățile regionale, economice și sociale s-au adâncit. Unele zone s-au dezvoltat, altele au fost uitate. Este momentul ca fiecare acțiune politică să fie ghidată de interesul național, de o viziune coerentă care să nu lase nicio regiune în urmă”, a mai transmis Adrian Năstase.

În opinia sa, PSD trebuie să fie forța politică capabilă să propună și să implementeze proiecte naționale cu impact concret pentru toate regiunile, consolidând astfel coeziunea socială și stabilitatea economică.