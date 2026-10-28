Selecționerul naționalei de handbal feminin a României, Ovidiu Mihăilă, s-a arătat mulțumit de evoluția tricolorelor la finalul stagiului de pregătire din Croația, unde fetele au bifat două victorii în meciurile de verificare. Antrenorul a subliniat progresul vizibil în fazele de tranziție ofensivă și defensivă, dar a avertizat că mai sunt detalii de pus la punct în compartimentul defensiv înaintea turneului final.

Pregătirile echipei naționale de handbal feminin a României au intrat în linie dreaptă, iar concluziile trase de selecționerul Ovidiu Mihăilă după stagiul din Croația oferă motive de optimism. Reprezentativa noastră a reușit să câștige ambele partide de verificare programate în cadrul acestui cantonament extern. În primul test, disputat în fața publicului, tricolorele s-au impus la o diferență strânsă, cu scorul de 34 la 32. Cel de-al doilea meci, desfășurat de această dată cu porțile închise pentru o testare tactică mai riguroasă, a fost adjudecat tot de românce, care au învins cu scorul de 28 la 25.

Mihăilă a extras numeroase aspecte pozitive în urma acestor confruntări, evidențiind în mod special capacitatea handbalistelor de a se exprima eficient în fazele rapide de joc. Cu toate acestea, tehnicianul a identificat și puncte vulnerabile care necesită atenție imediată. Defensiva rămâne un capitol unde lucrurile pot fi îmbunătățite, antrenorul amintind că numărul de goluri primite în prima partidă a fost mult prea ridicat. Obiectivul imediat al staffului tehnic este blocarea mai eficientă a tranziției adverse și consolidarea replierii în momentele de presiune.

Un alt câștig important al acestui stagiu a fost rulajul întregului lot. Toate cele 18 jucătoare convocate au fost trimise pe teren, implicându-se la capacitate maximă. Selecționerul a subliniat că echipa națională nu are o formulă fixă și rămâne deschisă tuturor sportivelor care demonstrează dorință și formă fizică bună. Managementul minutelor a fost gândit strategic, pentru a proteja fetele de accidentări, având în vedere programul încărcat pe care acestea îl gestionează la echipele lor de club, atât în campionatul intern, cât și în competițiile europene.

Dincolo de aspectele pur tehnice, colectivul tehnic pune un accent deosebit pe omogenizarea grupului și pe întărirea laturii mentale. Prioritățile stabilite urmăresc creșterea încrederii handbalistelor în propriile forțe și crearea unui climat optim de interacțiune, elemente vitale pentru a depăși momentele dificile inerente unui turneu final. Această ediție a Campionatului European are o semnificație aparte pentru fanii din țară, România fiind implicată direct în organizarea competiției prin orașele Cluj-Napoca și Oradea, care vor găzdui meciuri din faza grupelor.