Naționala de handbal feminin a României s-a clasat pe locul 11 la EURO 2024. România și-a îndeplinit obiectivul la Euro 2024, dar a încheiat cu o dezamăgire. A pierdut un meci în care pornea favorită, contra Poloniei, scor 24-29.

„Eu consider că echipa națională a României s-a autodepășit la acest Campionat European. Am avut jocurile din grupe foarte bune, am obținut o victorie extraordinară în fața Suediei. Astăzi 30 de minute au fost OK. Nu am putut ține ritmul apoi. Am căutat soluții, ne-am dorit mult să câștigăm pentru toți suporterii care ne-au susținut. Poate am fi meritat să încheiem cu o victorie, pentru tot ce am făcut la Euro.Eu cred că echipa națională a luptat, a avut atitudine în foarte multe momente. S-a autodepășit, dar astăzi suntem dezamăgiți. Cred că am avut anumite situații bune astăzi, am ratat două aruncări de la 7 metri.Sigur, mai sunt jucătoare accidentate și din această cauză nu au fost la turneu. Mai sunt jucătoare tinere care pot completa lotul și pot aduce un plus. Suntem la început de drum. Obiectivul l-am realizat. Trebuie ca această echipă să crească.E nevoie de timp, de răbdare. E nevoie ca aceste fete să acumuleze experiență. acesta Campionat a fost foarte bun pentru echipă. Obiectivul principal stabilit este calificarea la Jocurile Olimpice din 2028. Ne dorim ca echipa să crească și să ne reprezinte cu succes”, a declarat selecționerul, potrivit gsp.ro.