Naționala feminină de handbal a României s-a reunit pentru „Trofeul Carpați”.Turneul este ultima verificare a naționalei pregătite de Ovidiu Mihăilă înaintea Campionatului Mondial care începe în 26 noiembrie în Olanda și Germania.

A 27-a ediție a Campionatului Mondial de handbal feminin este programată între 26 noiembrie și 14 decembrie 2025. România face parte din grupa A, alături de Danemarca, Japonia și Croația. Meciurile se vor juca la Rotterdam.

Selecționerul Ovidiu Mihăilă a convocat 18 jucătoare pentru turneul de la Bistrița și în perspectiva Campionatului Mondial.

Din lot nu lipsesc Yulia Dumanska, Eva Kerekeș, Sorina Grozav, Maryia Kanaval Skrobic, Alisis Boiciuc, Rebeca Necula, Andreea Popa, Cristina Laslo, Alicia Gogîrlă, Sonia Seraficeanu sau Lorena Ostase.

La „Trofeul Carpați”, România va juca joi cu Portugalia, sâmbătă cu Cehia și duminică împotriva Austriei.

„Am convocat 18 jucătoare și sperăm ca sportivele să fie sănătoase și cu dorința de a fi prezente la Campionatul Mondial, prin ceea ce trebuie să arate atât în antrenamente cât și în jocurile din cadrul turneului Trofeul Carpați 2025. Ne așteaptă o săptămână intensă , pe care trebuie să o valorificăm foarte atent, după un program foarte atent stabilit. Am încredere în toți colegii mei și în fiecare jucătoare. Le mulțumesc pentru modul cum au răspuns la prima acțiune și trebuie să continuăm cu aceeași atitudine și spirit”, a declarat selecționerul Ovidiu Mihăilă, pentru GSP.ro.

Primele rezerve care pot prinde lotul de 18 sunt: Diana Lixăndroiu (Dunărea Brăila), Bianca Bazaliu (Gloria Bistrița) și Ștefania Stoica (Gloria Bistrița).