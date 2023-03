Antrenorul naționalei de handbal masculin, Xavier Pascual, spune că nu poate da un pronostic pentru partida cu Insulele Feroe, din preliminariile Campionatului European – EHF EURO 2024, punând accent mai mult pe mentalitatea jucătorilor săi în ceea ce priveşte obţinerea victoriei.

România va întâlni miercuri, la Torshavn, selecţionata Insulelor Feroe, în etapa a 3-a a preliminariilor CE 2024, pentru ca pe 11 martie să aibă loc returul, la Bucureşti. Antrenorul naționalei de handbal masculin, Xavier Pascual, pune accent mai mult pe mentalitatea jucătorilor săi în ceea ce priveşte obţinerea victoriei.

„Sunt foarte mulţumit de felul cum am lucrat şi după amiază avem un alt antrenament. Cred că am lucrat bine în aceste trei zile şi mai avem antrenament şi în Insulele Feroe. Este un meci foarte, foarte important pentru noi. Eu cred că Feroe are o echipă bună, cu jucător tineri cu o calitate individuală foarte bună în duelurile unu la unu şi este foarte complicat să te aperi împotriva lor.