Situație de criză la Federația Română de Handbal. Președintele Bogdan Voina caută de mai bine de trei luni un selecționer pentru naționala masculină de seniori, rămasă liberă de contract după încheierea mandatului lui George Buricea. Deși prima opțiune rămâne cehul Filip Jicha, pretențiile financiare uriașe ale fostului tehnician de la Kiel forțează federația să se orienteze către o variantă autohtonă, favoritul actual fiind Sandu Iacob.

Banca tehnică a naționalei masculine de handbal a României rămâne principalul punct de dezbatere de la nivelul federației de specialitate. Președintele instituției, Bogdan Voina, se află în căutarea unui tehnician de mai bine de trei luni, după expirarea mandatului anterior deținut de George Buricea. Deși au fost explorate inițial mai multe piste care implicau antrenori din Franța și Spania, negocierile cele mai intense s-au purtat cu cehul Filip Jicha, fostul manager al grupării germane Kiel.

Trativele cu tehnicianul ceh s-au lovit însă de considerente de ordin financiar. Pachetul total solicitat de Filip Jicha se ridică la aproximativ 20.000 de euro lunar, sumă care include un salariu net cuprins între 10.000 și 12.000 de euro, o chirie de 4.000 de euro, o mașină de clasă superioară și bilete de avion. În încercarea de a acoperi aceste costuri, federația a solicitat sprijin financiar din partea Comitetului Olimpic și Sportiv Român. Solicitarea a fost însă refuzată, argumentul fiind legat de șansele reduse de calificare ale naționalei la Jocurile Olimpice din 2028.

Chiar dacă dialogul cu Filip Jicha nu a fost închis definitiv, presiunea timpului obligă conducerea federației să analizeze opțiuni locale. Data limită de 26 octombrie pentru transmiterea către EHF a lotului lărgit de 35 de jucători accelerează procesul de decizie. După refuzul primit din partea lui Eliodor Voica, atenția președintelui Bogdan Voina s-a îndreptat către Sandu Iacob. În vârstă de 49 de ani, fostul internațional român a pregătit ultima dată formația CSM Sighișoara în 2024, având în palmares echipe precum Vaslui, Constanța, Focșani, Steaua, Bacău, dar și reprezentativele de tineret ale României și cea de seniori a Georgiei.

Urgența numirii unui nou staff este dictată de debutul în grupa 6 preliminară a Campionatului European din 2028. România deschide campania în deplasare, pe 5 noiembrie, împotriva multiplei campioane mondiale și olimpice, Franța. Trei zile mai târziu, pe 8 noiembrie, tricolorii joacă pe teren propriu, în noua sală din Tulcea, împotriva Poloniei. Preliminariile vor continua în martie 2027 cu o dublă manșă împotriva Letoniei, urmată în mai 2027 de returul cu Franța și Polonia. Miza este uriașă: primele două clasate din cele 8 grupe, alături de cele mai bune patru echipe de pe locul 3, obțin biletele pentru turneul final găzduit în ianuarie 2028 de Spania, Portugalia și Elveția.