Naţionala României s-a reunit la Baia Mare, unde a susţinut primul antrenament, din stagiul premergător Trofeului Carpaţi, între 31 octombrie – 2 noiembrie, la care mai participă Slovacia, Georgia şi Ucraina.

Federația Română de Handbal a anunţat că reprezentativa va susţine un antrenament cu public și se va întâlni cu fanii într-un mall din Baia Mare.

În 2025, România a mai organizat o dată Trofeul Carpaţi, în luna ianuarie, la Mioveni, turneul fiind câştigat de Serbia. Tricolorii au obţinut rezultatele: 35-26 cu Turcia, 31-31 cu Serbia şi 34-35 cu Georgia.

CS Dinamo București a anunțat că nu mai puțin de 10 handbaliști de la campioana en-titre din Liga Zimbrilor au fost convocați la echipele naționale, acolo unde se va duce și antrenorul principal Paulo Pereira, în paralel selecționer al Portugaliei.

Astfel, scrie clubul din Ștefan cel Mare, ”Iancu, Nistor, Buzle, Dedu și Stanciuc vor reprezenta România în perioada 25 octombrie – 3 noiembrie pentru Trofeul Carpați, unde vor juca cu Georgia, Slovacia și Ucraina”, în timp ce stranierii Vladimir Cupara (Serbia), Branko Vujovic (Muntenegru), Tom Pelayo (Franța), Haniel Langaro (Brazilia), Yoav Lumbroso (Israel) și Paulo Pereira (antrenorul lui Dinamo care este și selecționerul Portugaliei) vor fi prezenți la reprezentativele țărilor lor.

Naţionala de handbal masculin a României va debuta în compania Portugaliei, în grupa B a Campionatului European din 2026.

Portugalia a încheiat pe locul al patrulea Mondialul de anul acesta şi a fost una dintre adversarele tricolorilor în preliminarii. România a pierdut în deplasare cu 30-37, dar a câştigat acasă, în faţa unei echipe fără mulţi jucători de bază, cu 28-24.

Celelalte adversare ale ”Tricolorilor” sunt campioana mondială și olimpică Danemarca şi Macedonia de Nord.

Campionatul European din 2026 va fi găzduit, între 15 ianuarie – 1 februarie, de Danemarca, Suedia şi Norvegia, care au fost calificate direct la turneul final alături de deţinătoarea trofeului, Franţa.

Este a doua calificare consecutivă la un turneu final pentru România, care în 2024 a revenit la Campionatul European din Germania după 28 de ani. În 1996, România se clasa pe locul 9 din 12 echipe participante.