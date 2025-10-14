Cu un nou selecţioner, antrenorul Craiovei, Ovidiu Mihăilă, naţionala feminină de handbal a României s-a reunit în Bănie, pentru a pregăti meciurile din EHF Euro Cup.

Noul selecţioner al reprezentativei feminine de handbal, care este și antrenorul Craiovei, Ovidiu Mihăilă, a convocat reunirea lotului la Craiova. El va pregăti meciurile din EHF Euro Cup, cu Norvegia, care se va disputa la la Larvik, şi cu Polonia, care se va disputa la Craiova.

Ovidiu Mihăilă a apărut în fața presei în noua postura, într-o conferință de presă la Primaria Craiova, la care au mai participat preşedintele FRH, Constantin Din, handbalistele naţionalei Cristina Laslo ,Alicia Gogîrlă, şi viceprimarul Craiovei, Cosmin Corîţu.

Preşedinele FRH, Constantin Din, s-a declarat optimist în privinţa evoluţiei naţionalei feminine de handbal a României la Mondiale. Tricolorele întâlnesc Danemarca, Japonia şi Croaţia la turneul programat în Germania şi Olanda, între 26 noiembrie şi 14 decembrie.

Şeful FRH spune că obiectivul trasat este ocuparea locurilor 1-10, dar oficialul îndrăzneşte să spere chiar la o medalie. România, care a participat la toate ediţiile de Campionat Mondial, a ocupat locul 12 la precedentul turneu final, în 2023.

„Am simțit fetele optimiste, vreau să-i mulțumesc lui Ovidiu Mihăilă pentru echilibru, să-i mulţumesc fostului staff pentru bazele solide pe care le-a pus, a fost o muncă bună și noul staff are acum pe ce să lucreze. Așteptările mele sunt mari, sunt optimist, avem un Mondial și apoi un European – pe care-l găzduim – important în perspectiva Jocurilor Olimpice. E o provocare pentru noul staff. Dacă vom fi mai bine organizați, cred că vom obține rezultate foarte bune în curând. Ovidiu Mihăilă este un profesionist, nu avea cum să spună nu acestei provocări. Obiectivul realist la Mondiale este locurile 1-10, al meu personal este locurile 1-6, de ce nu și o medalie. Sunt sigur că va veni această medalie în viitor. Putem face surpriza, să luăm o medialie, mi-o doresc și cred că și fetele cred că o putem obține.Cristina Neagu este cea mai bună jucătoare din toate timpurile, mi-aş dori ca și Cristina Laslo măcar să se apropie de ea, fiindcă avem nevoie de lideri”, a precizat Constantin Din.

Una dintre tinerele handbaliste care au fost convocate la lotul naţional, Alicia Gogîrlă, fiica fostei mari jucătoare a României, Simona Gogîrlă, speră să vină mulţi spectatori la meciul de duminică, din Sala Polivalentă din Craiova.