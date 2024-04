Naționala masculină de polo a României a revenit, după 12 ani, la Jocurile Olimpice. Ultima oară când a participat a fost la Londra, la ediția din 2012, atunci când actualul președinte al Federației Române de Polo era component al primei reprezentative.

Alexandru Matei, ales din 2021 în funcția de președinte al Federației Române de Polo, a discutat pe larg despre realitățile de zi cu zi și obstacolele de care se izbește sportul pe care-l guvernează. Conducătorul de federație s-a pronunțat pe marginea unui subiect delicat în sportul românesc, cel al finanțării venite de la bugetul de stat. Fostul poloist, aflat acum în fruntea singurului sport de echipă din România calificat la Jocurile Olimpice, a explicat care e filosofia sa în ceea ce privește finanțările venite dinspre Agenția Națională pentru Sport, dar și cum s-a raportat la presiunile constante venite din exterior în materie de rezultate.

„Lumea înțelege foarte greu în România… Nimic nu se face peste noapte. Și au venit deja primele întrebări la 6 luni de mandat. Undeva în 2022, în primăvară, deja eram întrebați de ce nu se întâmplă nimic. E foarte greu… Dar iată că au trecut trei ani și suntem la Campionatul Mondial după 11 ani și după 12 ani la Jocurile Olimpice. Dar au trecut 3 ani! Hai să ne uităm la timp, nimic nu se poate face peste noapte. În sportul românesc, și e valabil pentru toată lumea, toți vor rezultate pe loc. Eu le-am mai explicat și conducătorilor noștri din sportul românesc… N-aveți cum să ne oferiți 3 ani la rând o finanțare de 10 lei și în al patrulea să vii să spui: «Îți dau 50 de lei, dar vreau să ieși campion european!» E imposibil.

Dar vorbim de bugete corecte… Și atunci o să vedem dacă am făcut ceva. N-am făcut nimic? OK! Însă eu zic că Federația Română de Polo, în ultimii trei ani de zile, a confirmat prin rezultatele pe care le-a avut. Nu din vorbe! (…) după 2012, Federația a trecut printr-o perioadă destul de dificilă. Însă, în ultimii ani, am reușit să ne revenim. Și prin organizarea de turnee, însă și prin schimbarea de mentalitate. Sunt de părere că am avut credință și credem. Credem în rezultate, credem în ce putem să facem. Toți cei din Federație oferă tot ce e nevoie pentru echipele naționale.” A transmis Alexandru Matei, președintele FR Polo.