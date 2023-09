Echipa națională de volei a României a fost felicitată de către șefa Agenției Naționale pentru Sport, Elisabeta Lipă, și conducerea Federației Române de Volei, după performanța reușită în cadrul Campionatului European.

Reprezentativa de volei masculin a României, cu antrenorul Sergiu Stancu la conducere, s-a clasat pe locul 7 în ierarhia finală a Campionatului European de Volei masculin, aceasta fiind cea mai bună clasare din ultimele patru decenii. Parcursul României în acest turneu final a însemnat și o victorie importantă în fața reprezentativei Franței, campioana olimpică en-titre, cu scoru de 3-1, dar a pierdut în fața aceleiași echipe, cu scorul de 3-0, în sferturile de finală.

La întâlnire au fost prezenți sportivii Claudiu Florentin Dumitru, Mircea Paul Peta, Filip Andrei Constantin, Rareș Ionuț Balean, Marian Iulian Bala, Carol-Gabriel Kosinski, Sergio Diaconescu, Robert Irinel Călin, Bela Florian Bartha, Ștefan Lupu, Dan Andrei Butnaru, antrenorul principal Sergiu Ștefan Stancu, antrenorul secund Răzvan Parpală, fizioterapeutul Eugen Pascale, preparatorul fizic Radu Ștefan Mandache, antrenorul federal Corneliu Andries și Adin Marian Cojocaru, președintele Federației Române de Volei.

„Eu zic că a fost un parcurs foarte bun. Având în vedere cu ce echipe am jucat, cred că, per total, a fost un turneu foarte reușit. Am arătat cu Israel, Turcia, Franța și cu Grecia că jucăm un volei de calitate. Plec cu capul sus și mulțumit. A fost o experiență de neuitat.A fost un meci eliminatoriu, iar asta s-a văzut. Au tratat meciul cu seriozitate. În plus, s-a văzut și că au foarte multă experiență. În setul doi am crezut în șansa noastră, dar nu am mai reușit să jucăm fiecare minge. Au fost și multe greșeli individuale și asta s-a văzut”, a spus Sergio Diaconescu.

,,Șansele de calificare la Campionatul Mondial sunt mari. Vom avea și în vara viitoare o competiție la care putem obține puncte. Vreau să-i felicit pe băieți pentru tot efortul depus. Vreau să le mulțumesc că au jucat atât de bine și au fost alături de mine în momentele grele din meciuri. Cea mai mare bucurie de la acest turneu a fost când am învins Franța”, a spus Bela Bartha