Naționala feminină de volei a României a încheiat cu o victorie campania de calificare la Campionatul European de anul viitor. Mai mult, a terminat pe primul loc în grupa din care a făcut parte și puternica echipă a Croației.

În ultimul meci din grupa A, tricolorele au învins în deplasare, cu scorul de 3-2 (22-25, 25-15, 25-21, 23-25, 15-10) Israel. În urma acestui succes, România a terminat pe primul loc în clasament, la egalitate de victorii – 5 – și puncte (14) cu Croația, dar cu un raport al seturilor mai bun: 16:6, respectiv 16:7. Atât echipa noastră, cât și croatele, s-au calificat la turneul final al Campionatului European, care va avea loc anul viitor.

Adelina Ungureanu, una dintre jucătoarele de bază ale echipei României, nu a evoluat contra Insulelor Feroe, fiind odihnită, însă a fost una dintre voleibalistele cu o contribuție decisivă în obținerea calificării la turneul final al Campionatului European. Cu 23 de puncte, Adelina Budai-Ungureanu a fost cea mai bună marcatoare a echipei noastre și a meciului. A fost urmată de Diana Ariton, cu 20 de puncte reușite, dintre care 16 din atac și de Rodica Buterez, autoare a 18 puncte.

Președintele Federației Române de Volei, Adin Cojocaru, a arătat într-un interviu la finalul meciului cu Insulele Feroe, că este un an foarte bun al voleiului tricolor, care este singurul sport de echipă din România – alături de polo pe apă – care a reușit să califice la turneele finale ale Campionatelor Europene atât naționala de senioare, cât și pe cea de seniori. De asemenea, Adin Cojocaru a afirmat că a reușit să ”întinerească” naționala, astfel că România are acum un ”viitor în volei”, iar lucrul pe care îl are acum de făcut FRV este că ”trebuie doar să ai grijă de acest viitor și să îi creezi condițiile pentru a performa”.

Adin Cojocaru a afirmat că spaniolul Guillermo Naranjo, actualul selecționer al naționalei feminine, a fost ales dintre 8 antrenori pe care FRV i-a avut în vizor, acesta îndeplinind toate criteriile pe care și le-au dorit oficialii români.