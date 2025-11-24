Naționala de handbal feminin a României a învins-o pe Austria, la Bistrița, cu scorul de 37-28, în al treilea meci de la „Trofeul Carpați”, ultimul test înaintea Campionatului Mondial. Elevele lui Ovidiu Mihăilă câștigă astfel turneul cu maximum de puncte.
Naționala de handbal feminin a României a învins-o pe Austria. A fost al treilea succes pentru echipa noastră la „Trofeul Carpați”, după cele cu Portugalia , încheiat cu scorul de 40-28 și Cehia , cu scorul de 37-30.
După acest test, pentru România urmează Campionatul Mondial, unde le va întâlni în grupă pe Danemarca, Japonia și Croația.
În sala din Bistrița, România a condus autoritar partida. Incursiunile foarte frumoase reușite de Ostase și Grozav au făcut ravagii în defensiva Austriei.
Începutul a fost destul de echilibrat, cu România la conducere, în timp ce austriecele reușeau să se țină constant la două goluri în spate.S-a intrat la pauză cu avantaj de două goluri pentru România, însă elevele lui Mihăilă s-au dezlănțuit imediat după revenirea de la cabine.
Diferența a ajuns la 9 goluri până la final, scorul de pe tabelă indicând 37-28. Un antrenament reușit pentru „tricolore”, dătător de moral pentru startul la Mondial.
”Mulțumesc acestor oameni deosebiți care au fost alături de fete și au făcut o atmosferă foarte frumoasă, handbalul este iubit aici la Bistrița, și implicit echipa națională a României. A fost ultimul joc al turneului, în care în primul rând am dorit ca fetele să fie sănătoase și mă bucur că s-a terminat și cu un succes și sunt sănătoase toate. Sper ca acest dram de încredere pe care l-am câștigat în aceste zile să ne dea posibilitatea să abordăm Campionatul Mondial cu maturitate. M-a impresionat atitudinea fetelor, toate au răspuns pozitiv și au conștientizat că echipa României este a lor și fiecare dintre ele este foarte importantă, indiferent că joacă cinci minute sau zece minute. Au arătat că știu să își aducă aportul la succesul echipei, asta contează cel mai mult. Fiecare cărămidă ridicată împreună, metaforic vorbind, așa cum s-a întâmplat și la acest turneu, cu siguranță este încă o forță mentală care a reușit să păstreze această unitate de grup. A fost o etapă de pregătire, Campionatul Mondial reprezintă altceva. Trebuie să rămânem echilibrați, trebuie să le transmitem fetelor liniștea necesară, pentru că valoare individuală și colectivă au”, a declarat selecționerul României, Ovidiu Mihăilă.
”Publicul a fost cel mai important factor pentru noi, le mulțumim din suflet suporterilor că ne-au fost alături. Câștigarea acestui turneu este o motivație în plus pentru noi și sper să o ținem tot așa, pe un trend ascendent”, a spus principala marcatoare a meciului și a turneului, Sorina Grozav, declarată MVP-ul competiției.
”Au fost trei teste bune pentru echipa națională a României, trei rezultate bune, dar mai avem de muncit atât în apărare cât și în atac. Au fost meciuri benefice pentru echipa noastră. Mergem cu încredere mai departe”, a spus căpitanul Lorena Ostase.
Faci un comentariu sau dai un răspuns?