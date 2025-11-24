Naționala de handbal feminin a României a învins-o pe Austria, la Bistrița, cu scorul de 37-28, în al treilea meci de la „Trofeul Carpați”, ultimul test înaintea Campionatului Mondial. Elevele lui Ovidiu Mihăilă câștigă astfel turneul cu maximum de puncte.

Naționala de handbal feminin a României a învins-o pe Austria. A fost al treilea succes pentru echipa noastră la „Trofeul Carpați”, după cele cu Portugalia , încheiat cu scorul de 40-28 și Cehia , cu scorul de 37-30.

După acest test, pentru România urmează Campionatul Mondial, unde le va întâlni în grupă pe Danemarca, Japonia și Croația.

În sala din Bistrița, România a condus autoritar partida. Incursiunile foarte frumoase reușite de Ostase și Grozav au făcut ravagii în defensiva Austriei.

Începutul a fost destul de echilibrat, cu România la conducere, în timp ce austriecele reușeau să se țină constant la două goluri în spate.S-a intrat la pauză cu avantaj de două goluri pentru România, însă elevele lui Mihăilă s-au dezlănțuit imediat după revenirea de la cabine.

Diferența a ajuns la 9 goluri până la final, scorul de pe tabelă indicând 37-28. Un antrenament reușit pentru „tricolore”, dătător de moral pentru startul la Mondial.