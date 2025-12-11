Naționala României a încheiat Campionatul Mondial de handbal feminin pe locul 9, iar președintele FRH, Constantin Din, a tras concluziile turneului. Cea mai importantă a fost confirmarea în funcția de selecționer a lui Ovidiu Mihăilă.

După ce reprezentativa României a încheiat Campionatul Mondial de handbal feminin pe locul 9, președintele FRH a tras concluziile turneului. Cea mai importantă a fost confirmarea în funcția de selecționer a lui Ovidiu Mihăilă. Contractul lui Ovidiu Mihăilă a expirat la finalul Mondialului, dar președintele FRH a anunțat oficial că tehnicianul rămâne la echipă și va conduce România la Euro 2026, potrivit welovesport.ro.

„Coco (n.r. Ovidiu Mihăilă ) are contract, el va fi selecționer și la Europene, indiferent de rezultatul alegerilor.Este un loc 9 meritat, iar pentru mine a fost îmbucurătoare exprimarea echipei. Jucăm un handbal modern, un handbal rapid, efectiv toate fetele prezente aici au avut un aport la acest joc spectaculos. Practic, nici nu se simte când iese o jucătoare din teren și intră alta. Jocul nu scade ca valoare și ăsta e un lucru foarte, foarte important”, a transmis Constantin Din.

Totodată, oficialul a ridicat și nivelul pretențiilor:

Președintele FRH a subliniat că România a avut la Mondial un staff numeros, cu specialiști din mai multe domenii, lucru care a contat în performanța echipei.

„Este un mecanism aflat în rodaj, sunt multe informații, trebuie să mai lucrăm la consolidarea relațiilor. Dar se vede progresul: în exprimare, în prevenție, iar faptul că n-avem nicio jucătoare accidentată spune totul”, a explicat președintele. Federația a renunțat la fostul preparator fizic, iar timpul scurt nu a permis găsirea unui înlocuitor. Constantin Din spune însă că absența nu a pus echipa în pericol: „Nu a fost niciun risc. Fetele nu vin la lot să se pregătească fizic, asta se întâmplă la club. La națională se lucrează în principal pe prevenție”.

Ovidiu Mihăilă se află pe banca echipei naționale din octombrie anul acesta, după ce a pregătit anterior echipele Gloria Buzău și Steaua București, la care a avut două mandate.

La rândul său, selecționerul a explicat ce urmează.