România joacă două partide importante în preliminariile pentru EURO 2024, cu Belarus și Andorra. România se află pe locul doi în Grupa I. Naționala va disputa două meciuri în luna octombrie: pe data de 12 cu Belarus și pe data de 15 cu Andorra.

Selecționerul reprezentativei de fotbal a României, Eduard Iordănescu, a susținut duminică, 8 octombrie, primul antrenament din acțiunea premergătoare meciului cu Belarus.

Partida dintre Belarus și România se joacă în Ungaria, la Budapesta, cu porțile închise. Și mai interesant este că pentru prima dată în istorie naționala României va juca două meciuri la rând fără fani, partida cu Andorra, de la București, urmând a avea un scenariu similar, după incidentele provocate fani la meciul cu Kosovo.

„Abordăm această acțiune cu același spirit de luptă și unitate pe care l-am consolidat. Parcurgem o perioadă extrem de condensată dintr-un program cu ritm încărcat, dar am reușit împreună să demonstrăm că nimic nu e prea greu când toți suntem concentrați total la singurul obiectiv: calificarea la EURO 2024. În selecție, respectăm în continuare principiile care ne-au confirmat performanța. Am urmărit, am analizat și am decis cu încredere deplină în tricolorii care constituie deja un nucleu cu rezultate bune pentru România. Vă împărtășesc mesajul cu care aștept tricolorii în pregătirea partidelor cu Belarus și Andorra: