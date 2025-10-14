Naționala României urcă 6 locuri în clasamentul FIFA, după cele două succese din luna octombrie, când au înregistrat Victoria cu scorul de 2-1 cu Republica Moldova și fabulosul 1-0 cu Austria.

„Tricolorii” revin, după cele două victorii din octombrie, în Top 50 mondial, pe poziția 45. Este cea mai bună clasare din ultimele luni pentru echipa lui Lucescu , care a fost în septembrie pe locul 51.

Vârful ierarhiei mondiale rămâne neschimbat, cu Spania, Franța, Argentina, Anglia și Portugalia în Top 5.

San Marino, ultima clasată în grupa României, e în continuare cea mai slabă națională din lume, aflată pe locul 210.

România va încheia campania de calificare la Mondialul din 2026 în noiembrie, cu două partide decisive: Bosnia pe15 noiembrie, în deplasare și San Marino pe 18 noiembrie, acasă.

După victoria dramatică din meciul cu Austria, decisă de golul lui Virgil Ghiță în minutul 90+5, „tricolorii” păstrează șanse reale la locul secund din grupă, care duce la baraj.

România are acum 10 puncte, în spatele Austriei (16) și Bosniei (13). Calificarea directă este încă posibilă, dar depinde de un scenariu aproape perfect: România să câștige ambele partide, iar Austria să piardă cu Cipru și Bosnia.

Chiar și fără locul 2, România are garantată prezența la baraj, datorită câștigării grupei din Liga Națiunilor.

Deși matematic se poate obține și calificarea directă, pentru asta este nevoie ca România să le învingă pe Bosnia și pe San Marino, iar Austria să piardă și cu Cipru, și cu Bosnia. Într-un astfel de scenariu, România ar ajunge la egalitate cu Bosnia pe primul loc și diferența s-ar face la golaveraj.

Pentru a fi sigur pe locul doi, România are nevoie să câștige cu Bosnia și San Marino și Bosnia să nu o bată pe Austria în ultima etapă.

”Tricolorii” pot prinde locul doi și dacă obțin șase puncte din ultimele două etape și bosniacii reușesc să o învingă pe Austria, dar doar cu o victorie la scor cu San Marino. În acest scenariu, România și Bosnia ar fi la egalitate de puncte, câte 16, iar diferența s-ar face la golaveraj. Acum, Bosnia are golaveraj +8, iar România, +5.

În cazul unui egal cu Bosnia, România păstrează șanse la locul doi, dar va trebui să o învingă la scor pe San Marino și Bosnia să piardă cu Austria.

România va fi oricum la barajul de calificare la Cupa Mondială, grație câștigării grupei din Liga Națiunilor, dar accederea la baraj din postura de ocupantă a poziției secunde i-ar putea aduce un adversar mai accesibil în semifinală.