Răzvan Burleanu, președintele Federației Române de Fotbal, a anunțat că naționala României va juca la EURO 2024 în echipamentul folosit în preliminarii. Deși mai multe naționale calificate la EURO au un nou echipament, special pentru turneul final din Germania, Federația Română de Fotbal a decis să continue cu hainele folosite în preliminarii. Primul rând de echipament va fi galben complet, al doilea va fi albastru.

„Nu avem superstiții. Ceea ce ne dorim cel mai mult este ca suporterii care ne vor însoți în Germania și cei care vor rămâne în România să poată achiziționa în continuare tricoul actual al echipei naționale. În ceea ce privește un nou tricou, acesta va fi lansat, probabil, pentru campania de calificare la Campionatul Mondial, deci până la finalul acestui an va avea loc lansarea unui nou tricou. Lansarea unui nou tricou necesită timp. Designul trebuie finalizat cu un an înainte. Nu a existat o ofertă din partea partenerului tehnic pentru nou echipament. Când se schimbă un tricou de națională, acesta trebuia să fie accesibil ca preț oricărui suporter. Pe de altă parte, avem un tricou învingător, așa că vom fi învingători și în această vară, dar, repet, nu sunt superstițios”, a declarat Burleanu la finalul Comitetului Executiv.

Edward Iordănescu, selecționerul României, a anunțat lotul pentru meciurile amicale din martie, cu Irlanda de Nord și Columbia.

Participarea la turneul final din Germania este dorința oricărui fotbalist român, iar cei convocați de Edi Iordănescu pentru această acțiune au șansa să îl convingă pe selecționer că pot ajuta echipa la Euro 2024.

Iordănescu a convocat 29 de jucători, dintre care 4 portari. Printre ei se numără și Horațiu Moldovan, care nu a mai jucat de când s-a transferat la Atletico Madrid. Și Ianis Hagi, care prinde tot mai puține minute la Alaves, a fost convocat.

„Partidele echipei naționale din această lună reprezintă primul și unicul test veritabil pe care îl avem la dispoziție pentru pregătirea EURO 2024. Amicalele programate în vară, chiar înaintea turneului final, vor fi într-un context diferit, cu deja alte obiective. Pentru o perspectivă cât mai corectă asupra resurselor pe care ne putem baza la EURO am decis convocarea unui număr mai mare de jucători la această acțiune. Însă, și vreau să accentuez acest lucru, fotbaliștii care nu se regăsesc acum pe această listă nu înseamnă că vor lipsi automat și din lotul pentru Campionatul European! La fel cum cei prezenți acum nu au, prin această convocare, vreo garanție privind participarea lor la EURO 2024! Există două filtre în urma cărora voi decide lotul cu care România va aborda turneul final din Germania. Primul îl reprezintă modul în care jucătorii convocați vor reacționa la antrenamentele din aceste zile și la cele două meciuri cu Irlanda de Nord și Columbia, iar al doilea este reprezentat de evoluția fiecărui jucător monitorizat, la cluburi, de la final de martie până la reunirea echipei naționale premergătoare EURO 2024. Am încredere deplină în grupul unit care a obținut performanța calificării României și a scris o pagină frumoasă de istorie pentru echipa națională. Evoluția acestor jucători a demonstrat deja tuturor în preliminarii nivelul pe care îl putem atinge și este și unul din argumentele pentru care ei se regăsesc în lotul de azi. Convins cum am fost întotdeauna de potențialul și spiritul jucătorilor noștri, vă asigur că sunt mereu călăuzit de un singur obiectiv: obținerea performanței sportive care să bucure toți românii!”, a transmis selecționerul, potrivit FRF.ro.