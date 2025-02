Nicolae Ionel Ciucă, fostul președinte al Partidului Național Liberal, și-a anunțat hotărârea de a demisiona din funcția de senator în Parlamentul României. Gestul său este unul onorabil, spre deosebire de Marcel Ciolacu, care, în ciuda faptului că a reușit să ducă Partidul Social Democrat la cel mai penibil rezultat obținut vreodată de acest partid, s-a cocoțat pe funcția dePremier, după ce a renunțat la demisia anunțată din funcția de președinte al partidului pe care l-a decredibilizat.

„A sosit vremea să comunic public hotărârea de a-mi prezenta demisia din funcția de Senator în Parlamentul României.Din respect pentru colegii mei liberali este o decizie pe care am comunicat-o anterior conducerii PNL. Mi-ar plăcea ca acest gest să fie interpretat ca unul firesc, având în vedere că am ajuns în această funcție grație susținerii Partidului Național Liberal.Rămân un liberal convins, plasat ferm în zona de centru dreapta. Voi susține întotdeauna inițiativa privată, democrația și familia, cu onestitate și decență, chiar dacă nu în lumina reflectoarelor, ci ca simplu membru PNL.Vreau să le mulțumesc tuturor celor care m-au susținut în acești ani, tuturor celor cu care am lucrat și tuturor celor care au avut încredere în mine!Vă rămân profund îndatorat!”, este mesajul transmis de Ciucă pe pagina sa de socializare.