Prim-ministrul Nicolae Ciucă a demisionat din funcția de conducere a Executivului de la București. În acest mod a fost dat startul rotativei guvernamentale, iar funcția va urma să fie preluată de către liderul Partidului Social-Democrat, Marcel Ciolacu.

Nicolae Ciucă a anunțat că și-a depus mandatul de premier al României. Decizia, care ar fi trebuit luată la finalul lunii mai, a fost amânată din cauza grevei din Educație.

„În urmă cu două săptămâni împreună cu ceilalți lideri de Coaliție ne-am asumat că rotativa nu se produce pe 25 mai ci ne continuăm responsabilitatea de a închide conflictul din educație. Pe baza dialogului am reușit să convenim asupra unei forme de act normativ astfel încât doleanțele dascălilor să poată fi acoperite și să redăm încrederea și respectul față de educatorii din sistemul de învățământ.Prin ordonanța de urgență de astăzi nu am făcut decât să convenim toate aceste măsuri, rugând sindicatele faptul că e nevoie de măsuri car să fie sustenabile, să nu fie populiste și să reprezinte decizia responsabilă.Ca atare, considerat fiind că acest conflict a fost încheiat astăzi și a venit momentul în care îmi închei activitatea de prim-ministru al României. O dată ce am să merg să-mi depun mandatul la președintele României, încep negocierile”, a declarat Nicolae Ciucă, exprimându-și speranța ca până joi să existe un Guvern care să fie învestit.„În felul acesta, în cadrul discuțiilor pe care le-am avut la nivelul coaliției, odată ce am să merg să-mi depun mandatul la președintele României, la nivelul coaliției încep procedurile pentru efectuarea rocadei. Ceea ce este important de subliniat este faptul că imediat după aceasta vom avea un guvern interimar, care va funcționa până în momentul în care se va finaliza învestirea unui nou guvern, un nou guvern care sperăm să fie învestit până la finele săptămânii.Noi ne-am propus ca până joi să avem guvernul învestit. Și, în felul acesta, să putem să ne ocupăm în continuare de problemele care sunt prioritare, atât prin programul de guvernare, cât și pentru tot ceea ce înseamnă guvernarea unei țări”, a precizat Nicolae Ciucă luni, 12 iunie.