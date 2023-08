Fostul premier, președintele PNL Nicolae Ionel Ciucă, a avut o primă reacție după scandalul declarațiilor izbucnit în ultimele zile între PSD și PNL pe tema măsurilor fiscale. Liderul liberalilor face un apel la calm și cere ca membrii celor două formațiuni să sprijine actualul cabinet condus de Marcel Ciolacu.

În aceste zile, întreaga societate românească așteaptă să vadă ce măsuri fiscal ia guvernul PSD- PNL. În același timp, Coaliția este dominată de scandaluri peste scandaluri. Pe la televiziunile de știri sau pe rețelele sociale, PSD și PNL își lansează atacuri și vorbe grele, precum două partide aflate în opoziție. O poziție diferită de cea a majorității colegilor săi are șeful PNL. Nicolae Ionel Ciucă a intervenit în scandalul izbucnit între partenerii din coaliţia de guvernare. El a avut o cerere publică atât pentru PSD, cât şi pentru PNL.

”Le cer tuturor colegilor din PNL și PSD să reflecteze asupra acestor lucruri, să ne concentrăm serios spre viitor și spre rezolvarea, de urgență, a problemelor bugetare structurale. Am văzut zilele acestea, în spațiul public o escaladare a discuțiilor despre diverse vinovății privind starea actuală a bugetului. Este adevărat, e o perioadă dificilă, care vine după pandemie, după efectele economice ale războiului de la graniță și ale multiplelor crize internaționale. E la fel de adevărat că reformele, atunci când sunt reale generează, inevitabil, dispute între politicieni și chiar și în societate. Doar că aceste reforme sunt necesare. Guvernul are nevoie de sprijin, nu de tensiuni. Majoritatea are de luat măsuri importante pe care trebuie să le și explice foarte bine populației și mediului de afaceri”, spune Nicolae Ciucă.