Nicolae Ionel Ciucă s-a născut pe 7 februarie 1967, în Plenița, județul Dolj, într-o familie de oameni simpli, dar cu principii solide, credință în Dumnezeu și mult bun-simț.

Copilăria și-a petrecut-o în satul natal și la Ghidici, la bunicii din partea tatălui. La șapte ani, familia Ciucă s-a mutat cu familia la Craiova, unde tatăl era subofițer. “Deși tata mi-a spus de multe ori că viața de militar nu e ușoară, eu am simțit că asta îmi e chemarea. Așa că m-am înscris la Liceul Militar și apoi la Academia de Înalte Studii Militare, Facultatea de Interarme, unde am fost șef de promoție”, declară candidatul liberal.

După absolvire, și-a început cariera militară în 1988 fiind comandant de pluton, ulterior ocupând treptat poziții de comandă importante, inclusiv comandant de batalion și brigadă, cu participări în misiuni internaționale din Afganistan, Irak și Bosnia și Herțegovina. În perioada 2015-2019, Nicolae Ciucă a fost Șeful Statului Major al Apărării, cea mai înaltă poziție în ierarhia militară românească.

În 2019, Nicolae Ciucă este numit ministru al Apărării Naționale, apoi prim-ministru al României, în 2021, astăzi fiind președintele Senatului României și președintele Partidului Național Liberal.

“Decizia intrării mele în politică a avut mereu o motivație simplă: dorința de a aduce valorile militare – onoare, încredere, respect față de cuvântul dat și dragostea de țară – în spațiul politic.

Trecerea de la viața în uniformă la cea civilă nu a fost ușoară, dar am continuat să îmi respect jurământul și să îmi fac datoria. Am adus stabilitate într-o perioadă plină de provocări și am luat decizii pentru siguranța, securitatea și binele românilor. În mandatul meu de prim-ministru, veniturile oamenilor au crescut, prețurile la gaz și energie au fost plafonate, iar România a înregistrat un record de fonduri europene absorbite și investiții străine directe. Tot atunci, România a înregistrat o reușită istorică prin ridicarea Mecanismului de Cooperare și Verificare – după peste 15 ani de monitorizare – precum și progrese uriașe în reformele din Justiție și Educație.

În spatele meu, după peste 30 de ani în slujba țării, a rămas același om legat de rădăcinile sale, de locurile natale, de obiceiurile din zona Olteniei și de timpul petrecut în familie. Sunt soț, tată și bunic. Sunt căsătorit cu Maria Cristina, pe care am cunoscut-o la 16 ani, și împreună avem un fiu și două nepoțele.

Acum, candidez la președinția României, având viziunea unui stat respectat, prosper și sigur pentru toate familiile.

Voi continua să îmi servesc patria, așa cum am făcut-o în întreaga mea carieră, cu același devotament și aceeași dragoste pentru țara mea, România”, mai spune Nicolae Ionel Ciucă.