Președintele României, Nicușor Dan , a atacat la Curtea Constituțională „ordinul Novak”. Acest lucru s-a întâmplat după petiția formulată de deputatul PNL, Ionuț Stroe. Legea Novak a fost adoptată pentru a sprijini creșterea valorii echipelor reprezentative ale României.

Președintele României, Nicușor Dan, a atacat la Curtea Constituțională „ordinul Novak”, după petiția formulată de deputatul PNL, Ionuț Stroe. Prin acea petiție, președintelui i s-a cerut să trimită noua lege spre reexaminare sau să o atace la CCR, lucru care s-a și întâmplat, două săptămâni mai târziu.

Președintele Nicușor Dan a atacat la Curtea Constituțională a României legea care presupune ca fiecare club sportiv să utilizeze minim 40% sportivi români pe teren.

„Legea care impune cote de cetățenie în sport a fost atacată la CCR de Nicușor Dan. Salut demersul președintelui Nicușor Dan și consider că intervenția CCR e esențială tocmai pentru a reașeza discuția pe termene legale, nu pe situații emoționale. E un gest de responsabilitate constituțională”, a declarat Ionuț Stroe, deputat PNL, potrivit digi24.ro.

Ionuț Stroe mai susține că „legea Novak” atacă libertatea economică a sportivilor și afectează valoarea și competitivitatea echipelor românești, adică exact opusul a ceea ce s-ar fi putut întâmpla, iar Curtea Constituțională a României va analiza sesizarea lansată de președintele Nicușor Dan pe 4 februarie 2026.

Legea ar urma să se aplice începând cu sezonul viitor, iar nerespectarea acesteia ar putea atrage amenzi cuprinse între 500.000 și 1.000.000 de lei.

Președintele României susține că această lege încalcă principiul nediscriminării și libera circulație a lucrătorilor. Nicușor Dan a afirmat că susține obiectivul de a încuraja și dezvolta sportul românesc, însă acesta se atinge prin investiții în academii, centre de juniori și programe de formare.