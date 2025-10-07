Președintele României, Nicușor Dan, și-a definitivat echipa de consilieri care îl va sprijini în mandatul prezidențial. Aceste numiri intră în vigoare în lunile octombrie și noiembrie. Oameni politici vechi, foști președinți de partide politice, se află acum în echipa președintelui Nicușor Dan.

Președintele României, Nicușor Dan, și-a definitivat echipa de consilieri care îl va sprijini în mandatul prezidențial, anunțând luni numirea a 16 consilieri prezidențiali, consilieri de stat și consilieri onorifici în cadrul Administrației Prezidențiale.

Potrivit comunicatului oficial, aceste numiri intră în vigoare în lunile octombrie și noiembrie și reflectă angajamentul Președintelui pentru „o administrație profesionistă, eficientă și în deplin acord cu prioritățile mandatului prezidențial”.

Lista noilor consilieri numiți la Cotroceni este următoarea:

Marius Lazurca – consilier prezidențial pentru politică externă, din 6 octombrie;

Valentin Naumescu – consilier prezidențial pentru afaceri europene, din 1 noiembrie;

Ludovic Orban – consilier prezidențial pentru politică internă Ana-Maria Geană – consilier de stat pentru românii de pretutindeni și

Eugen Tomac – consilier onorific pentru relația cu românii de pretutindeni, din 6 octombrie.

Cosmin Soare- consilier prezidențial pe probleme constituționale, din 1 noiembrie.

Alexandru Ciurea – consilier prezidențial pe probleme juridice, Andrei Popovici – consilier onorific pentru economie, Ramona Dinu – consilier de stat pentru guvernanță corporativă și turism Diana Iancu – consilier prezidențial pentru comunicare publică și Ștefania Simion – consilier de stat pentru mediu, din 6 octombrie.

De asemenea, au fost numiți Diana Punga – consilier de stat pentru relația cu societatea civilă , Cristian Roșu – consilier de stat pentru relații publice, Andreea Miu – consilier prezidențial; va conduce Secretariatul General al Administrației Prezidențiale și Roxana Butnaru – consilier de stat la Cancelaria Ordinelor, care își vor începe activitatea din 1 noiembrie.

Nu în ultimul rând,Ștefan Dragomirescu este consilier de stat pentru administrarea patrimoniului și logistică în cadrul Secretariatului General, din 6 octombrie.

Președintele le-a urat noilor consilieri succes în exercitarea atribuțiilor și și-a exprimat încrederea că această echipă va contribui la „consolidarea rolului instituției prezidențiale în societate și în viața democratică a țării”.