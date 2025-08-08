Nina Iliescu, soția lui Ion Iliescu, a publicat un mesaj pe blogul fostului președinte, la puțin timp după înmormântarea acestuia în cimitirul Ghencea 3, la care nu a participat din motive medicale.

Nina Iliescu consideră momentul când s-a despărțit de cel care i-a stat alături zeci de ani, ca fiind cea mai grea zi din viața sa.

„În cea mai grea zi din viața mea, care a însemnat o viață rotundă alături de Ion Iliescu, vreau să mulțumesc tuturor celor care au organizat, susținut și participat la funeraliile primului Președinte al României libere și democrate. Vă mulțumesc pentru că ați răspuns cu demnitate la demnitate, cu dragoste și prețuire, la devotamentul și slujirea lui pentru România. Mulțumesc doctorilor și personalului medical care în ultimele două luni au depus eforturi uriașe ca boala să nu învingă mai furios și mai devreme. Sunt recunoscătoare tuturor celor care au participat astăzi la solemna ceremonie a unei despărțiri pământești, dar și celor care au adus un omagiu sincer, din diferite părți ale țării, oamenilor pe care nu îi cunosc, dar cu care am împărtășit iubirea pentru țară și pentru Ion Iliescu. Pentru mine e o imensă durere, alinată de onoarea cu care v-ați luat rămas bun de la un om, un lider, un prieten, un adversar. Port respect tuturor celor care mi-au fost aproape și au îngrijit doliul inimii mele”.

Nina Iliescu trece prin momente cumplite după moartea soțului său, fostul președinte al României, Ion Iliescu. Dispariția acestuia în ziua de 5 august 2025, la vârsta de 95 de ani, a provocat o profundă suferință emoțională pentru cea care i-a fost parteneră de viață timp de zeci de ani.

Potrivit informațiilor oferite de surse apropiate familiei, Nina Iliescu a cedat imediat după ce a urmărit la TV imaginile cu înmormîntarea soțului ei. În urma acestor clipe de cumpănă, medicul de familie a fost chemat de urgență la domiciliul său pentru a-i acorda ajutorul necesar. Deși intervenția medicală a fost rapidă, iar tratamentul adecvat a fost administrat, medicii sunt extrem de rezervați în privința stării sale de sănătate și a evoluției acesteia.

În ultimele zile, sănătatea Ninei Iliescu s-a degradat vizibil, iar starea sa generală este una fragilă. Acesta este și motivul pentru care nu a putut fi prezentă la slujba de înmormântare a soțului ei, deși legătura dintre cei doi a fost cunoscută ca fiind una foarte puternică și profundă.

În ciuda situației grave în care se află, Nina Iliescu continuă să își păstreze discreția care a caracterizat-o de-a lungul întregii sale vieți, petrecute alături de fostul lider al țării. Lipsa sa de la ceremoniile oficiale nu a trecut neobservată, mai ales în contextul în care apropierea și legătura puternică dintre cei doi soți erau bine cunoscute.

În prezent, medicii monitorizează constant starea Ninei Iliescu și depun eforturi pentru a o stabiliza, deși un prognostic clar rămâne incert.

Amintim că fostul președinte Ion Iliescu a fost înmormântat cu onoruri militare joi, 7 august, la Cimitirul Militar Ghencea III. Ceremonia a avut un caracter privat. Astfel, au participat doar apropiați și membri ai familiei.