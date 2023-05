Ministrul Muncii, Marius Budăi, a afirmat că guvernul are deschidere spre dialog, referindu-se la nemulţumirile persoanelor care lucrează în învăţământ privind salariile, însă modificările şi măsurile nu pot fi luate „peste noapte”.

Ceea ce nu spune ministrul Budăi însă, este durata nopții la care face referire. Probabil chiar cea mai lungă noapte posibilă, deoarece începând cu data de 6 decembrie 2021, sindicaliștii din educație au tras foarte multe semnale de alarmă, au trimis zeci de scrisori și comunicate, au organizat mai multe acțiuni de protest, însă, de fiecare dată, discuțiile nu au avut rezultatul așteptat de membrii de sindicat. De cele mai multe ori, au fost făcute doar promisiuni, care nu au fost onorate. Așadar, din 6 decembrie 2021 și până în 17 mai 2023, ministrul Budăi se pare că a fost în adormire, beneficiind de cea mai lungă noapte a omenirii.

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, Federația Sindicatelor din Educație „SPIRU HARET” și Federația Națională Sindicală „ALMA MATER“, au făcut toate demersurile către Guvernului României, pentru a evita acest protest extrem, iar în continuare se arată deschiși la negocieri, indiferent de ziua și ora care va fi stabilită de guvernanți.

Chestionat dacă ar putea fi ajustate salariile cu rata inflaţiei pentru persoanele care lucrează în învăţământ, Marius Budăi a replicat: „„Eu, repet, nu am fost la această discuţie”. „Nu ştiu ce s-a discutat şi ce s-a stabilit acolo, însă ştiu foarte clar că ceea ce am spus şi ceea am stabilit în discuţiile cu sindicatele ulterior, de câte ori noi am fost la guvernare, s-a şi întâmplat. Acum, dacă e vina noastră că alţii nu au aplicat legea salarizării, dacă e vina noastră a PSD că alţii au scris în PNRR şi au blocat legea salarizării, asta este. Dar ne asumăm şi l-am auzit pe domnul prim-ministru, dar l-am auzit şi pe preşedintele PSD care au fost extrem de clari în a pune educaţia ca domeniu prioritar şi că acolo ne îndreptăm cu soluţiile noastre, cu ceea ce vom găsi şi vom discuta împreună. Din păcate, nu se poate peste noapte. Nu îmi cereţi să vă dau un răspuns acum, când eu am fost la discuţii”, este reacția ministrului Budăi, care pare să se afle în continuare în somnul cel lung, din cea mai lungă noapte a sa.