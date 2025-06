Unul dintre cele mai cunoscute obiceiuri legate de Noaptea de Sânziene este acela în care fetele nemăritate pun busuioc sub pernă, în speranța că își vor visa ursitul. Tradiția spune că în noaptea de 23 spre 24 iunie, fetele adună flori de sânziene și fire de busuioc, le așază sub pernă și se culcă cu gândul la iubirea adevărată. Se crede că astfel, în vis, le va apărea viitorul soț.

Pentru ca acest obicei să aibă „putere”, busuiocul trebuie să fie sfințit. În cultura populară, busuiocul este o plantă sfântă, care simbolizează puritatea, dragostea și protecția. De aceea, fetele care vor să urmeze acest ritual aleg busuioc sfințit de preot, pe care îl păstrează special pentru acest moment, scrie catine.ro.

Înainte de a-l pune sub pernă, se mai spune că fata trebuie să spună o rugăciune și să facă nouă mătănii, ca să i se arate ursitul în vis.

Pe lângă busuioc, fetele pot pune și flori de sânziene, care se culeg în ziua sărbătorii. Și în trecut, fetele tinere le strângeau cu grijă și le păstrau pentru noaptea magică. Se credea că florile, culese cu credință și respectând tradițiile, ajută ca visul să devină realitate. Acest obicei simplu, dar plin de farmec, s-a transmis din generație în generație și se păstrează și astăzi în multe sate din România.

Noaptea de Sânziene, adică noaptea de 23 spre 24 iunie, este considerată un moment special și plin de magie. Se spune că atunci granița dintre lumea oamenilor și lumea spirituală devine mai subțire. În credința populară, porțile cerului se deschid, iar lumea celor nevăzuți poate comunica cu lumea noastră. Din acest motiv, visele din această noapte sunt considerate importante și pline de semnificații.

Oamenii cred că dorințele puse în această noapte au mari șanse să se împlinească. De aceea, unii își scriu dorințele pe foi de hârtie, pe care apoi le ard în focul de Sânziene sau le pun sub pernă înainte de culcare. Se spune că visul din acea noapte poate arăta ceva din viitor sau poate oferi răspunsuri la întrebări importante.

Pentru fetele nemăritate, visul din noaptea de Sânziene are o semnificație aparte. Dacă pun sub pernă flori de sânziene sau busuioc sfințit, se spune că în vis le va apărea bărbatul sortit – cel cu care se vor căsători. În unele zone, se pune sub pernă un mic buchet, tocmai pentru ca visul să se împlinească.

Dar semnificația viselor din această noapte nu se oprește la iubire. Se crede că orice vis din noaptea de Sânziene poate aduce mesaje importante despre viitor, avertismente, sfaturi sau semne divine. Bătrânii spun că atunci când cerul este deschis, sufletul omului poate primi răspunsuri clare la frământările lui.

Noaptea de Sânziene este plină de mistere și întâmplări magice, potrivit tradiției populare. Se spune că în această noapte apar sânzienele, niște zâne foarte frumoase care trăiesc în păduri și pe câmpuri. Ele se prind în horă și, dansând, dau puteri vindecătoare plantelor. Oamenii cred că atunci când sânzienele dansează, natura devine mai vie, mai puternică și mai plină de energie.

Pentru a-și proteja casa, localnicii culeg sânziene, le împletesc în cununi și le pun pe acoperișuri, la porți, la grajduri sau în grădini, ca să țină departe bolile, vremea rea și grindina.