Veste crucială pentru infrastructura județului Sălaj și pentru viitorul Autostrăzii Transilvania. Ultimul obstacol administrativ care bloca finalizarea Nodului Rutier de la Românași a fost eliminat prin aprobarea exproprierilor suplimentare. Anunțul a fost făcut de deputatul Lucian Bode, care subliniază că această piesă-cheie va asigura funcționalitatea întregului tronson dintre Nădășelu și Poarta Sălajului, eliminând riscul unor „verigi lipsă” în rețeaua de mare viteză.

Proiectul Nodului Rutier Românași intră în linie dreaptă, după ce procedurile de expropriere necesare continuării lucrărilor au primit undă verde. Autorizația de construire fusese emisă încă din septembrie 2025, însă noile decizii administrative permit acum constructorilor din asocierea UMB să mențină ritmul alert pe șantier. La finalul lunii aprilie 2026, stadiul fizic al lucrărilor a atins deja pragul de 55%, existând premise reale ca obiectivul să fie finalizat până la sfârșitul acestui an.

Importanța acestui nod rutier este vitală pentru Sălaj, acesta urmând să asigure descărcarea traficului de pe autostradă direct în DN1F și DJ108A. Fără această conexiune, secțiunile de autostradă deja construite ar fi rămas izolate, neputând fi utilizate de șoferi. Lucian Bode a precizat pe pagina sa de socializare că acest proiect este motorul care va schimba dinamica economică a regiunii de Nord-Vest, aducând investiții și o mobilitate sporită pentru comunitățile locale.

Eficiența demonstrată pe teren de constructorul român, coroborată cu deblocarea birocratică de la nivel central, transformă acest segment dintr-un simplu șantier într-o certitudine pentru infrastructura modernă a județului.

Acest segment al Autostrăzii Transilvania (A3) este considerat unul dintre cele mai dificile și spectaculoase din România, din cauza reliefului instabil care a necesitat soluții tehnice complexe, precum viaducte gigantice și consolidări masive de versanți. Proiectul a fost împărțit în două secțiuni: Nădășelu – Mihăiești și Mihăiești – Poarta Sălajului.

Contractele de proiectare și execuție au fost semnate în anul 2020, fiind atribuite constructorului român UMB. Deși lucrările au avansat constant, proiectul a întâmpinat blocaje majore din cauza unor alunecări de teren la Nădășelu și Topa Mică, impunând modificări de traseu și construcția unor viaducte suplimentare. Nodul Rutier Românași a rămas elementul critic care să facă legătura acestui „muzeu în aer liber” cu infrastructura rutieră existentă, transformându-l într-o cale de rulare utilă.

