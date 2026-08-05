Schimbări majore pentru șoferii români care dețin permis de conducere categoria B sau BE și câștigă bani din transportul de mărfuri. Ministerul Transporturilor a pus în dezbatere publică un proiect de ordin care introduce obligativitatea obținerii unui certificat de pregătire profesională. Noile reguli vizează transportul comercial și vor intra în vigoare treptat, începând cu luna septembrie a acestui an.

O veste de maxim interes pentru toți conducătorii auto care folosesc vehicule ușoare pentru activități comerciale. Ministerul Transporturilor a elaborat un nou set de reglementări stricte care vor schimba din temelii activitatea șoferilor posesori de permis categoria B și BE, care efectuează transport rutier de mărfuri contra cost. Noile prevederi legale sunt bazate pe modificările legislative introduse prin Ordonanța de Guvern numărul 5 din 2026. Aceasta stipulează clar că simplul permis de conducere nu mai este suficient pentru a face transport comercial, fiind introdusă obligativitatea deținerii unui certificat special de pregătire profesională.

Calendarul implementării acestor măsuri este deja stabilit și va începe foarte curând. Mai exact, de la data de 1 septembrie 2026, șoferii vizați vor fi obligați să urmeze cursuri de pregătire profesională în cadrul unor centre specializate, autorizate oficial de Ministerul Transporturilor. În primă fază, cursurile sunt destinate celor care efectuează transport rutier de mărfuri cu autovehicule a căror masă maximă autorizată depășește 3,5 tone. Totuși, atenție mare, reglementările îi vizează în mod direct și pe șoferii care fac transport contra cost cu autovehicule mai mici, având masa maximă autorizată cuprinsă între 2,5 și 3,5 tone. Această categorie de transportatori, extrem de numeroasă pe șoselele din țară, va trebui să parcurgă cursurile de formare și să susțină un examen oficial organizat de Autoritatea Rutieră Română pentru a obține atestatul profesional obligatoriu.

Pregătirea teoretică și practică se va desfășura sub îndrumarea unor lectori atestați, procesul având la bază suporturile de curs utilizate în prezent pentru obținerea certificatului de calificare continuă pentru transportul de mărfuri. Următoarea

bornă importantă din calendar este fixată pentru data de 1 ianuarie 2027. De la această dată, obligația de a deține certificatul de pregătire profesională se va extinde și asupra șoferilor cu categoriile B și BE care efectuează operațiuni de transport rutier internațional contra cost. Autoritățile precizează că aceste măsuri radicale sunt luate pentru a stabili o procedură unitară și sigură de certificare a celor care desfășoară activități comerciale pe drumurile publice.

Pentru a putea susține examenul de atestare, candidații trebuie să depună un dosar care să conțină o serie de acte în original. Cetățenii români au nevoie doar de actul de identitate și permisul de conducere eliberat de autoritățile competente. În schimb, regulamentul este foarte strict și detaliat pentru cetățenii străini. Cei proveniți din statele Uniunii Europene, din Spațiul Economic European sau din Confederația Elvețiană trebuie să prezinte certificatul de înregistrare, cartea de rezidență sau cartea de rezidență permanentă în România. Pentru șoferii din state terțe, care nu sunt membre ale Uniunii Europene, dar au drept de ședere în țara noastră, este solicitat permisul de ședere în original. În cazul în care un candidat deține un permis de conducere emis de un stat din afara Uniunii Europene, dosarul va fi acceptat doar dacă conține o dovadă înlocuitoare a permisului cu drept de circulație sau o adeverință valabilă care să ateste că permisul a fost depus oficial pentru preschimbare.