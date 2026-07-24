Vești excelente pentru românii care produc energie verde cu ajutorul panourilor fotovoltaice. Legea care stabilește noul statut al prosumatorului și introduce facilități majore a fost promulgată de președintele Nicușor Dan. Cea mai importantă schimbare legislativă permite proprietarilor de sisteme fotovoltaice să folosească surplusul de energie generat într-o locație pentru a compensa facturile de la alte proprietăți pe care le dețin.

O adevărată revoluție pe piața energiei regenerabile din România. Noua lege a prosumatorilor, intrată în vigoare după un parcurs legislativ complex de aproape 3 ani, vine cu drepturi extinse pentru proprietarii de panouri fotovoltaice. Actul normativ a fost retrimis în trecut pentru reexaminare în Parlament și a făcut obiectul unei sesizări de neconstituționalitate, însă forma sa finală promite o amortizare mult mai rapidă a investițiilor făcute de cetățeni.

Cea mai așteptată modificare vizează direct utilizarea surplusului de curent. Până în prezent, energia produsă putea fi compensată strict la locul de consum unde era montată instalația. De acum înainte, energia produsă într-o locuință va putea fi folosită pentru a reduce factura la alte proprietăți ale aceluiași proprietar. Pentru ca această compensare să fie posibilă, toate imobilele implicate trebuie să fie deservite de exact același furnizor de energie și să fie conectate la rețeaua aceluiași operator de distribuție regional.

De asemenea, legea aduce reguli stricte și în funcție de puterea instalațiilor deținute. Persoanele fizice, companiile și instituțiile publice cu instalații de până la 400 de kilowați vor putea comercializa liber energia produsă sau stocată. În cazul prosumatorilor cu instalații de până la 200 de kilowați, furnizorii sunt obligați prin lege să realizeze decontarea cantitativă pe factură la prețul energiei active din contract. Din acest calcul vor fi excluse cheltuielile conexe precum valoarea TVA-ului, tarifele de transport, serviciile de sistem, certificatele verzi sau accizele. Pentru a reduce birocrația, furnizorii vor emite facturile în numele clienților prosumatori care au această obligație fiscală. Noile prevederi se aplică integral și autorităților locale, într-un moment în care numărul prosumatorilor din țară înregistrează o creștere istorică.