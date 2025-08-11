Managerii de spitale vor trebui să publice pe site-ul instituţiei date clare despre activitatea medicală, economică şi administrativă, inclusiv indicatori de performanţă atât pentru ei, cât şi pentru şefii de secţie.

Noi reglementări pentru managerii de spitale au fost aprobate în şedinţa de Guvern, la solicitarea Ministerului Sănătăţii.

„Am aprobat un nou set de măsuri prin care creştem transparenţa şi responsabilitatea în spitalele publice. Managerii vor fi obligaţi să publice pe site-ul spitalului date clare despre activitatea medicală, economică şi administrativă, inclusiv indicatori de performanţă atât pentru ei, cât şi pentru şefii de secţie.”, a transmis, pe pagina de socializare, ministrul Alexandru Rogobete.

Printre informaţiile obligatorii se vor regăsi: numărul de transferuri către alte unităţi, serviciile acordate pe fiecare specialitate, contractele de achiziţie publică, dar şi indicatori privind satisfacţia pacienţilor şi feedback-ul primit din partea acestora.

Potrivit ministrului Sănătăţii, aceşti indicatori de performanţă nu vor fi doar cifre pe hârtie, ci instrumente prin care se poate evalua obiectiv activitatea fiecărui manager şi şef de secţie.