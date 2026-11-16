Federația Internațională de Automobilism a stabilit regulile tehnice pentru dezvoltarea unităților de propulsie în noul sezon de Formula 1. În urma evaluării performanțelor motoarelor cu ardere internă, Red Bull rămâne reperul competiției, în timp ce rivalii Ferrari, Mercedes, Honda și Audi primesc permisiunea de a aduce îmbunătățiri suplimentare pentru a echilibra lupta pe circuit.

Federația Internațională de Automobilism a confirmat rezultatele celei de-a treia evaluări din cadrul sistemului ADUO, mecanismul care reglementează oportunitățile suplimentare de dezvoltare și modernizare a unităților de propulsie din Formula 1. Decizia stabilește cadrul tehnic exact pe care îl vor avea la dispoziție constructorii de motoare pentru noul sezon competițional.

În urma analizării datelor colectate de pe circuit, Red Bull PowerTrains-Ford a fost desemnat din nou reperul tehnic în privința motorului cu ardere internă. Din acest motiv, constructorul nu va beneficia de nicio omologare suplimentară, fiind obligat să mențină specificația actuală.

În schimb, ceilalți patru producători din Marele Circ au primit undă verde pentru ajustări tehnice menite să reducă diferențele de performanță. Honda, Ferrari și Audi, evaluate la un deficit de peste patru procente față de lider, vor dispune fiecare de câte două evoluții suplimentare ale unității de propulsie. Totodată, aceste echipe primesc și o creștere corespunzătoare a orelor de testare pe bancul dinamic, precum și o majorare a plafonului de cheltuieli alocat dezvoltării. De cealaltă parte, Mercedes se încadrează într-o marjă de deficit cuprinsă între două și patru procente și va beneficia de o singură omologare suplimentară.

Pentru parteneriatul dintre Aston Martin și Honda, pachetul cu două evoluții reprezintă o confirmare oficială a planului de recuperare. Cu toate acestea, oficialii niponi păstrează o notă realistă. Inginerul șef pe pistă al celor de la Honda a avertizat că echipa nu se va număra printre cele mai rapide în prima rundă a campionatului și că mai sunt pași importanți de făcut.

Următoarea revizuire a sistemului va avea loc după primele șase etape ale sezonului, chiar înaintea Marelui Premiu al Principatului Monaco. Reprezentanții FIA s-au declarat mulțumiți de modul în care funcționează acest mecanism de echilibrare, dar au subliniat că regulamentul va continua să evolueze pentru a rămâne relevant și eficient.