Sezonul fotbalistic 2026-2027 aduce transformări radicale pe gazon. Federația Română de Fotbal a anunțat o serie de modificări majore în legile jocului, concepute special pentru a crește ritmul partidelor și pentru a stopa definitiv tragerea de timp. Schimbările vizează înlocuirile fulger, sancțiunile pentru simulări, dar și extinderea puterilor sistemului VAR.

Spectacolul din teren va căpăta o dinamică complet nouă din acest sezon, după ce forurile internaționale și Federația Română de Fotbal au decis să declare război total tragerilor de timp și comportamentului nesportiv.

Cea mai vizibilă și de impact modificare din noul regulament se referă la procedura de schimbare a fotbaliștilor. Din acest moment, un jucător înlocuit are la dispoziție maximum 10 secunde pentru a părăsi suprafața de joc. Dacă această limită de 10 secunde este depășită, echipa sa va fi penalizată direct. Mai exact, intrarea jucătorului de rezervă va fi blocată și amânată până la prima întrerupere a meciului care are loc după scurgerea a cel puțin 1 minut de timp continuu. În acest fel, tactica scoaterii lente din teren a fotbaliștilor pentru a îngheța scorul devine istorie.

Reguli mult mai stricte apar și în cazul intervențiilor medicale. Jucătorii care solicită îngrijiri pe gazon sau care provoacă oprirea meciului din cauza unei accidentări vor fi obligați să rămână în afara terenului timp de 1 minut complet, calculat în timp continuu, după ce jocul a fost reluat. Această măsură drastică promite să limiteze simulările evidente și să elimine beneficiile obținute în mod nesportiv de cei care doreau doar să rupă ritmul adversarilor.

Noutăți importante apar și în cabina arbitrajului video. Sistemul VAR își extinde considerabil atribuțiile pentru a repara erorile mari din meci. Arbitrii video vor putea interveni acum în cazul unui cartonaș roșu acordat eronat în urma unui al 2-lea cartonaș galben evident greșit. De asemenea, VAR va corecta fazele în care un fotbalist este sancționat din greșeală în locul unui coleg de echipă. O altă noutate este corectarea rapidă a acordării incorecte a unei lovituri de colț, decizie ce va fi luată fulgerător, fără a întârzia reluarea jocului.

Pe plan disciplinar, regulamentul devine mai blând în anumite momente-cheie. De exemplu, nu se va mai acorda cartonaș galben pentru o tentativă de oprire a unei oportunități clare de gol, dacă arbitrul a lăsat avantaj și faza s-a încheiat cu înscrierea unui gol.

În schimb, presiunea crește la repunerea mingii în joc. Se va introduce o numărătoare inversă vizibilă, de 5 secunde, în momentul în care o echipă întârzie o aruncare de la margine. Dacă cele 5 secunde expiră, posesia mingii se acordă automat echipei adverse.