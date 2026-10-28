Examinările medicale pentru obținerea sau reînnoirea permisului de conducere devin mult mai riguroase, conform noilor reglementări publicate în Monitorul Oficial. Modificările mută o responsabilitate uriașă pe umerii medicilor specialiști, care vor evalua în detaliu capacitatea de a conduce, în special în cazul șoferilor cu antecedente legate de consumul de alcool sau substanțe interzise, ​​dar și al celor cu probleme de vedere ori acțiuni psihice.

Sistemul de evaluare medicală pentru conducătorii auto trece printr-o transformare majoră, scopul fiind creșterea siguranței pe drumurile publice. Cea mai mare schimbare legislativă constă în faptul că un diagnostic medical nu mai înseamnă automat anularea dreptului de a conduce. Medicii specialiști primesc autoritatea, dar și responsabilitatea legală, de a analiză în ce măsură o afecțiune influențează în mod real abilități la volan. Pentru șoferii din grupa 1, unde intra posesorii de mopede, motociclete și autoturisme, permisul va putea fi eliberat sau reînnoit în cazuri excepționale, chiar dacă standardele stricte de a vedea nu sunt îndeplinite în totalitate, cu condiția existenței unui aviz favorabil și a unor controale periodice.

Examinarea oftalmologică devine mult mai complexă pentru șoferii amatori. Dincolo de testele clasice pentru acuitate și câmp vizual, medicii vor verifica sensibilitatea la lumină puternică, adaptarea la contrast, vederea în condiții de luminozitate slabă și prezența unor afecțiuni grave precum diplopia. Noile reguli aduc clarificări importante și pentru persoanele care îngrijesc și-au pierdut complet vederea la un singur ochi.

O atenție deosebită este acordată șoferilor care au în istoricul medical probleme cu alcoolul sau substanțele interzise. În cazul dependenței de alcool, redobândirea sau prelungirea valabilității permisului va fi strictă limită de dovezi clare care să ateste o durată de abstinență și o remisiune confirmată medicală, urmate obligatoriu de un program de monitorizare. Regulile devin extrem de severe și în privința substanțelor psihotrope. Din acest moment, evaluarea în clinică nu se va mai rezuma doar la un simplu diagnostic, ci va analiza efectul direct al tratamentului medicamentoase asupra capacităților de control în trafic, o regulă ce îi vizează inclusiv pe pacienții aflați sub tratament legal.

Modificări terminologice apar și în sectorul sănătății mintale. Legislația renunță definitivă la vechea formulare de retard psihic sever și introduce noțiunea de tulburări mintale grave sau deficiențe persistente ale judecății și comportamentului. În aceste situații, dreptul de a conduce este interzis, singura excepție fiind avizul direct al medicului curant în baza unor monitorizări individualizate. Toate aceste rigori tehnice rămân mult mai drastice pentru grupa 2, care include șoferii profesioniști de camioane și autobuze.